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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

ظریف در راهپیمایی روز قدس:

حاکمان عربی به جای یاوه‌گویی علیه ایران، از فلسطین حمایت کنند

حاکمان عربی به جای یاوه‌گویی علیه ایران، از فلسطین حمایت کنند

وزیر امورخارجه گفت: حاکمان عربی در اجلاس همکاری‌های اسلامی که در مکه مکرمه تشکیل می‌شود، به جای یاوه‌هایی که دیشب در مورد ایران گفتند از فلسطین حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.

وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: پیام امروز و چهل سال روز قدس تبدیل کردن معامله قرن به شکست قرن است.

ظریف گفت: پیام امروز این است که قدس فروشی نیست و متعلق به آمریکا نیست که بخواهد به اسرائیل ببخشد. هیچکس حق ندارد قبله اول مسلمانان را به آمریکا یا صهیونیست‌ها واگذار کند.

وی افزود: باعث تأسف است که تعداد انگشت‌شمار حاکمان عربی برای پیشبرد اهداف خود این توهم را دارند که اگر در کنار نتانیاهو قرار بگیرند می‌توانند به آرزوها و آمال خود برسند.

وزیر امور خارجه گفت: نتانیاهو نتوانسته با گنبد آهنین خود حتی اسرائیل را مورد حمایت قرار دهد بنابراین چطور می‌تواند از این کشورها حمایت کند. بهتر است امروز که اجلاس همکاری‌های اسلامی در مکه مکرمه تشکیل می‌شود، به جای یاوه‌هایی که دیشب در مورد ایران گفتند و اسرائیل را خوشحال کردند موضع‌گیری‌هایی را انجام دهند که سازمان همکاری اسلامی برای آن تشکیل شده و آن حمایت از قدس و حمایت از مردم فلسطین است.

کد مطلب 4629919

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