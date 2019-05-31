به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید هاشم الحیدری پیش از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در قم در گفتگو با خبرنگاران حضور حماسی مسلمانان جهان در راهپیمایی امسال را مهم‌تر از سال‌های گذشته دانست.

وی افزود: امسال اهمیت روز جهانی قدس به دلیل بحث معامله قرن و تحرکات ترامپ، بن سلمان و هم‌پیمانان آنها مضاعف است.

معاون فرهنگی حشدالشعبی عراق تأکید کرد که حضور مردم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در راهپیمایی روز جهانی قدس پیام مهمی در راستای اعتراض عملی و قاطعانه در مقابله با معامله ننگین قرن است.

وی اظهار کرد: باور داریم که با جهاد و اتحاد جهان اسلام و طبق امر مقام معظم رهبری این خواسته ننگین محقق نخواهد شد و آرمان قدس خدشه ناپذیر خواهد ماند.