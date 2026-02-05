حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر آقابابایی بنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه سوم توسط حوزه علمیه استان در نهمین المپیاد علمی حوزههای علمیه کشور خبر داد و اظهار کرد: این مسابقات علمی با حضور ۷۹۱ نفر از طلاب نخبه استانی از حوزههای علمیه سراسر کشور در شهر مقدس قم برگزار شد.
معاون آموزش حوزه علمیه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به درخشش طلاب استان در این رقابت علمی، ادامه داد: در این مسابقات، تیم علمی ۱۲ نفره استان با کسب پنج عنوان برتر موفق به کسب مقام سوم کشوری در این المپیاد شد و تیمهای استان قم و تهران رتبههای اول و دوم را کسب کردند.
آقابابایی به ذکر اسامی طلاب افتخارآفرین اشاره و بیان کرد: در رشته تفسیر، عباس مظفری وانانی و سجاد نوروزی نافچی به ترتیب موفق به کسب رتبههای دوم و سوم این رشته شدند. حسین متقی دستنائی نیز در رشته تاریخ رتبه چهارم کشوری را کسب کرد. سیدعلی حسینی اردلی در رشتههای علوم عقلی و تاریخ به ترتیب موفق به کسب رتبههای چهارم و پنجم این مسابقات شد.
مدرسه علمیه امامیه شهرکرد سوم کشور شد
معاون آموزش حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری گفت: در این مسابقات علمی، مدرسه علمیه امامیه شهرکرد افتخارآفرین شد و با کسب پنج عنوان کشوری در بین مدارس علمیه کشور جایگاه سومی را بعد از مدرسه علمیه آیتالله حق شناس تهران و سطوع عالی و آزاد قم به خود اختصاص داد.
آقابابایی بیان کرد: تیم علمی ۱۲ نفره استان شامل مهدی اعلائی و امیرهادی مومنی لندی از مدرسه علمیه سطح عالی ثقلین کیان، عرفان مومنی لندی و سجاد مومنی لندی و سیدعلی موسوی جوزستانی از مدرسه علمیه امام خامنه ای (حفظه الله) اردل، شهابالدین ملکپور و محمد روشنی دستگردی از مدرسه علمیه حضرت مهدی (عج) بروجن و حمیدرضا صابری، سجاد نوروزی نافچی، عباس مظفری وانانی، حسین متقی دستنائی و سیدعلی حسینی اردلی از مدرسه امامیه شهرکرد بودند.
وی افزود: امسال حوزه علمیه استان در مرحله استانی نیز موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد که این مهم نیز از افتخارات استان در این مرحله از المپیاد علمی بهشمار میرود.
آقابابایی در خصوص عوامل موفقیت طلاب استان در این آوردگاه علمی، اظهار کرد: برنامهریزی صحیح و به موقع از ابتدای سال تحصیلی توسط مدیران، معاونین آموزش و اساتید مدارس علمیه استان برای شرکت موفق در این مسابقات، برگزاری اعتکافهای علمی ویژه این رویداد مهم علمی، تلاشهای علمی طلاب مستعد و تلاشگر و حمایتها و برنامهریزی های مدیریت حوزه علمیه استان یک کار تشکیلاتی منظم را به وجود آورد.
وی افزود: تمام این عوامل موجب شد نام استان سرافراز چهارمحال و بختیاری در این آوردگاه علمی در بالاترین سطح علمی مدارس علمیه کشور در کنار حوزات علمیه بزرگی چون قم و تهران و سایر قطبهای علمی بدرخشد که این مهم نشان از استعداد طلاب فرهیخته استان و حاکی از حرکت درست حوزه علمیه استان در مسائل علمی و آموزشی بوده است.
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