رهبران رژیم صهیونیستی تروریست هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر جمعه در مراسم پایانی روز جهانی قدس در مصلی امام علی (ع) شهر کرمان با اشاره به اینکه روز قدس روز اسلام است، اظهار کرد: روز قدس بدون شک برجسته‌ترین عمل عبادی و سیاسی و انقلابی امت اسلامی است.

وی ادامه داد: روزه داران و شب زنده داران پس از یک ماه عبادت و روزه داری با حرکتی هماهنگ و منسجم در یک جریان توفنده و انقلابی با هدف‌های روشن و شفاف و نگاهی به آینده با آرمان‌های بزرگ همه باهم برای یک هدف حرکت می‌کنیم. فریاد می کشیم مشت‌هایمان را گره می‌کنیم و اراده‌هایمان را برای رسالت بزرگ انسانی اسلامی و انقلابی مان محکم می‌کنیم.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: درود الهی بر امام خمینی (ره) که با نفس پاک و الهامات معجزه آسایش این حرکت بزرگ انقلابی و سیاسی را پیش پای انقلاب قرار داد؛ بیش از چهار دهه است که از این الهام بزرگ الهی سیر آب می‌شویم.

وی با بیان این مطلب که برای رهبر معظم انقلاب طول عمر و عزت طلب می‌کنیم که این راه نورانی و افتخار آفرین را با هوشمندی و استواری تداوم بخشیده اند، اظهار داشت: درود بر مردم که هر روز و هر سال در هر موقعیتی با صدای بلند و مشت‌های گره کرده این جریان خون بار اما عزت آفرین را زنده نگه داشته اید این مشعل را برافراخته و حفظ کرده اید.

حجت الاسلام پورمحمدی اظهار کرد: ما تا کنون انقلاب‌های مختلفی را مطرح کرده ایم اما چرا پس از نزدیک به ۱۴۰ سال که از مقدمه چینی برای اشغال فلسطین می‌گذرد حالا بحث از معامله بزرگ قرن است و این بحث بزرگ چیست و چه اهمیتی دارد؟ چرا باید اینقدر برای آن هزینه کنند؟

وی با بیان این مطلب که حدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد حضرت ابراهیم از منطقه سومر در حوزه عراق فعلی حرکت خود را برای اقامت در فلسطین انجام داد، ادامه داد: بعد حرکت حضرت یعقوب، سلیمان و داوود اتفاق می‌افتد که حدود ۱۲۵۰ قبل از میلاد در این سرزمین مستقر شدند تا می رسیم به میلاد حضرت مسیح و این منطقه تبدیل به دین آن حضرت و مرکز دیانت مسیحی می‌شود.

حجت الاسلام پورمحمدی ادامه داد: وقتی اسلام ظهور می‌کند بیت المقدس توسط مسلمانان فتح می‌شود البته این منطقه با جنگ فتح نمی‌شود بسیاری از مسیحیان با آغوش باز به استقبال اسلام می آیند چرا که پیش بینی دین اسلام در کتب خود را شنیده بودند.

وی افزود: در سال ۱۱۰۰ میلادی صلیبی‌ها از روم که روم شرقی بخشی از ترکیه امروز است هجمه به فلسطین را آغاز می‌کنند و نزدیک به ۱۹۰ جنگ‌های صلیبی فلسطین را اشغال می‌کنند قتل راه می‌اندازند تا اینکه در سال ۱۱۸۷ صلاح الدین ایوبی مجدداً بر سرزمین فلسطین حاکم و حاکمیت اسلام مستقر می‌شود که تا آخر قرن ۱۸ میلادی ادامه پیدا می‌کند. از این تاریخ با یک طراحی که توسط انگلستان و سایر کشورها انجام می‌شود دنبال این می‌روند که بر سرزمین‌های اسلامی مسلط شده ایم و یک نقطه نیاز داریم که در آنجا متمرکز شده و حضور داشته باشیم تا سال ۱۸۷۸ هیچ سرزمینی آبادی تمام یهودی وجود نداشته است اولین آبادی در سال ۱۸۷۸ تشکیل می‌شود.

وی با بیان این مطلب یهودیان تصمیم می‌گیرند مهاجرت را آغاز کنند، بیان داشت: اولین موجب مهاجرت آغاز می‌شود به دنبال این مطلب در اواخر قرن ۱۹ سازمان جهانی صهیونیست را تشکیل می‌دهند، موج دوم مهاجرت از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ اتفاق می‌افتد پس از این همه انتقال کل جمعیت یهودیان ساکن فلسطین کلاً ۶ درصد مردم فلسطین می‌شود پایه گذاری شهر تلاویو در اوالیل قرن ۲۰ اتفاق می‌افتد پس از این دو مرحله انتقال وزیر خارجه وقت انگلستان در سال ۱۹۱۷ می‌گوید ما از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت می‌کنیم.

رهبران رژیم صهیونیستی تروریست هستند

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه رهبران رژیم صهیونیستی همگی تروریست هستند، عنوان داشت: سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ دولت جعلی اسرائیل را به رسمیت شناخت و بیش از ۵۶ درصد سرزمین را به اسرائیل تقدیم کرد.

وی با بیان این مطلب که در سال ۱۹۵۷ دولت فرانسه اولین نیروگاه اتمی اسرائیل را ساخت و ۹ سال بعد آن صاحب شش بمب اتمی شد و الان صاحب بیش از ۲۰ بمب اتمی است، اظهار داشت: امروز کل جمعیت اسرائیل ۹ میلیون نفر هستند که شش میلیون آن آواره هستند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه قرآن کریم بیش از هر قومی از اسرائیل و داستان حضرت موسی نقل کرده است، عنوان داشت: هویت این قوم بر نژاد پرستی است؛ امروز کل یهودیان دنیا ۱۸ میلیون هستند که با کسی ازدواج نمی کنند.

وی گفت: موسس تفکر مادی گرایی امروز یهودیان هستند بزرگ ترین فیلسوفان و نظریه پردازان یهودیان هستند و معتقد هستند خدا امور دنیا را به ما سپرده است.

وی با بیان این مطلب که شخصیت یهودی ها خون ریز است، عنوان داشت: یهودیان دلبستگی شدید به دنیا دارند و حتی نسبت به مشرکان دلبستگی بیشتری دارند و محور این دلبستگی دنیاپرستی است همچنین بیشترین درگیری با مومنان را یهودی ها داشته اند از طرف دیگر یهودی ها فساد انگیز و آتش افروز هستند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه از دیگر ویژگی های یهودی ها پیمان شکنی است، ادامه داد: اگر با یهود مبارزه می کنید یعنی با تمدن امروز جریان استکبار مبارزه می کنید لذا این یک جریان تمدنی است و حرکت ملت ما جریان ساز و تمدن ساز است.