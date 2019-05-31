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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۰۹

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا:

دشمن به دنبال ایجاد فتنه جدید در کشور است

دشمن به دنبال ایجاد فتنه جدید در کشور است

شهرکرد- جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: دشمن به دنبال تضعیف وحدت ویکپارچگی مردم و ایجاد فتنه جدید در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی ظهر جمعه در مراسم پایانی راهپیمایی روز قدس در شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال تضعیف وحدت ویکپارچگی مردم و ایجاد فتنه جدید در کشور است، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد مقاومت ملت ایران بشکند.

وی بیان کرد: دشمن می‌خواهد با شکستن مقاومت ملت ایران فتنه جدیدی را در کشور در سال ۹۸ ایجاد کند.

دشمن مقاومت ملت ایران را هدف قرار داده است

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا اظهار داشت: دشمن مقاومت ملت ایران را هدف قرار داده است و می‌خواهد با شکستن مقاومت ملت ایران توطئه‌های جدید را عملی سازد.

وی بیان کرد: شکست خوردن فتنه ۸۸ دری پی تحقیقات دشمن مقاومت مردم اعلام شده است و هم اکنون نیز دشمن به دنبال خدشه دار کردن مقاومت مردم است.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا بیان کرد: در طول انقلاب اسلامی شاهد فتنه‌ها و توطئه‌های مختلفی از سوی دشمن بودیم که دشمن در تمام آنها شکست خورد.

وی اظهار داشت: جنگ تحمیلی از مهمترین توطئه‌های دشمن علیه کشور بود که این توطئه با مقاومت ملت ایران شکست خورد.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا ادامه داد: تحریم‌های ۲۰ درصدی دشمن مشکلی در مسائل کشور ایجاد نکرده است و باید به مسئله نفوذ دشمن توجه شود.

وی بیان کرد: مسئله نفوذ دشمن بسیار جدی است و باید این مهم مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه ۱۴ میلیون مقاله در خصوص فروپاشی امریکا مختلف در عرصه‌های مختلف است، بیان کرد: عامل فروپاشی آمریکا در بیش از ۷۰ درصد این مقاله‌ها جمهوری اسلامی است.

ایستادگی ملت ایران موجب عقب نشینی آمریکا شده است

وی بیان کرد: اثری از صهیونیست طی ۲۵ سال آینده وجود ندارد و به زانو درآمدن آمریکا از پیش بینی‌های رهبر انقلاب است.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کد: ایستادگی ملت ایران موجب عقب نشینی آمریکا شده است.

وی تاکید کرد: ایران به برکت انقلاب اسلامی در جهان اقتدار دارد و باید تلاش کرد اقتدار ایران روز به روز بیشتر شود.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا ادامه داد: روز قدس از افتخارات بزرگ معمار انقلاب اسلامی برای مقابله با استکبار است.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر ترامپ، بیان کرد: ترامپ به دنبال ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی است و می‌خواهد انقلاب و نظام را جمع کند.

جانشین عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: اقتدار ایران در دنیا به جهانیان اثبات شده است و امروز انقلاب اسلامی کشور های اسلامی را فتح کرده است و در حال پیشرفت و توسعه است.

کد مطلب 4630165

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