به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست دبیران‌کل احزاب و جبهه‌های انقلابی بعد از ظهر امروز دوشنبه ۶ بهمن در دفتر مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با حضور دبیران کل احزاب اصولگرا و انقلابی برگزار شد.

در این نشست همانند نشست نخست پیشنهاد تشکیل ائتلاف با نام امت وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی «آوای انقلاب» از سوی برگزار کنندگان این نشست مطرح شد و پیشنهادات حاضران بررسی شد، همچنین تدوین شیوه نامه‌ای برای تشکیل هیئت داروان برای بررسی و تنظیم لیست انتخاباتی مشترک احزاب در این جلسه طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دریافت پیشنهادات تغییر یا تصویب نام اطلاع امت وفادار به ارزش‌های انقلاب اسلامی «آوای انقلاب»، دریافت پیشنهادات اصلاحی شیوه نامه تهیه فهرست آوای انقلاب، معرفی نماینده تام الاختیار آوای انقلاب به وزارت کشور برای انجام امورات اداری با توجه به مهلت اعلام شده از طرف وزارت کشور، تعیین زمان انتخابات اعضای هیئت داوران آوای انقلاب، پیشنهاد نهایی کردن فرم تعهدنامه پیوست، تدوین شعار محوری آوای انقلاب نظیر پیش به سوی مدیریت شهری، خیلی ساده است چابک، سالم، به روز، کارا؛ پیش به سوی مدیریت شهری چابک، شهروند مدار، شایسته سالار و پیش به سوی مدیریت شهری شهروند مدار، شایسته سالار و کارا همچنین تعیین زمان نهایی معرفی لیست‌های ۲۱ یا حداقل ۴ نفره توسط دبیران کل احزاب و تعیین هیئت تصمیم گیر درباره دستور جلسات و مدیریت جلسات بعدی به علاوه تعیین دقیق زمان و مکان جلسات آتی از جمله مواردی بود که در دستور کار دومین جلسه انتخابات تناسبی شوراهای اسلامی شهر تهران توسط دبیران کل احزاب انقلابی بررسی شد.