مسئولان کشور به شکل جهادی به ملت ایران خدمت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دهشیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اردستان اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) در سال ۴۲ با سخنرانی آتشین خود شاه و اربابان او را رسوا کرد که شبانه او را ربودند و به تهران بردند.

وی افزود: مردم ایران در حمایت از امام خمینی (ره) به خیابان‌ها ریختند و به قدری حمایت خود را ادامه دادند تا خونشان بر کف خیابان‌ها ریخته شد و این موضوع به قدری سخت بود که حضرت امام بعدها گفتند حادثه ۱۵ خرداد قلب مرا به درد آورد.

امام جمعه اردستان گفت: امام خمینی (ره) بعد از ۲۵ سال رهبری جامعه و درست یک روز به ۱۵ خرداد با تمام سختی‌ها و آلامی که قلب ایشان وجود داشت به سوی پروردگار شتافتند.

حجت الاسلام دهشیری افزود: دشمن بعد از رحلت امام خمینی (ره) برنامه ریزی هایی برای خود داشت و در این فکر بود که از درون کشور ایران کودتا شکل خواهد گرفت اما خبرگان ملت با الهام از سوی پروردگار شخصی را انتخاب کردند که بهترین بود و دلیل آن هم ۳۰ سال رهبری ایشان است که با وجود فراز و نشیب‌ها توانسته انقلاب را با همه هجمه‌های مختلف دشمنان راهبری کند.

وی ابراز داشت: رهبر انقلاب در جمع دانشگاهیان با اشاره به پیشرفت علمی کشور اعلام کردند نقشه‌های ترامپ شکسته خورده است؛ همانطور که می‌بینیم کشورهای کوچکی همچون یمن با حملات پهبادی خود قدرتشان را به رخ دشمن می کشند.

دشمنان بدانند نقشه‌هایشان راه به جایی نمی‌برد

حجت الاسلام دهشیری تاکید کرد: دشمنان بدانند نقشه‌هایشان راه به جایی نمی‌برد و پرچم اسلام به دست مسلمانان در همه جای دنیا به اهتزاز در خواهد آمد.

وی ضمن تشکر از حضور پرصلابت مردم در راهپیمایی روز قدس افزود: از مسئولان و مدیران تقاضا داریم که به شکل جهادی و انقلابی به ملت ایران خدمت و با تمام توان در رفع معضلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی تلاش کنند.