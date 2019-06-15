قهرمان مسابقات والیبال ساحلی ناشنوایان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان برای حضور در نهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۹ هنگ کنگ با قهرمانی تیم گلستان الف پایان یافت.

در فینال دو تیم البرز الف و گلستان الف به مصاف هم رفتند و در پایان تیم گلستان الف در دو ست متوالی برابر حریف خود پیروز شد و بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم البرز الف نایب قهرمان شد.

در رده بندی نیز تیم خراسان رضوی ۲ بر ۰ تیم تهران ب را شکست داد و سوم شد.

کاپ قهرمانی با حضور مهران تیشه گران (رئیس فدراسیون ناشنوایان)، مسعود فراهانی طجر (سرپرست نایب رئیس آقایان فدراسیون)، مهندس کاظمی (رئیس انجمن والیبال ناشنوایان)،سلیمانی (رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح)، سعید سلگی (مسئول کمیته فنی و مسابقات فدراسیون) و محمد حیدری (دبیر انجمن والیبال ناشنوایان) به تیم های اول تا سوم اهدا شد.