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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۲

برگزاری ویژه برنامه جشنواره انیمیشن «انسی» ۲۰۱۹ در خانه سینما

برگزاری ویژه برنامه جشنواره انیمیشن «انسی» ۲۰۱۹ در خانه سینما

ویژه برنامه جشنواره انیمیشن «انسی» ۲۰۱۹ یکشنبه ۹ تیر در کانون فیلم خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، کانون فیلم خانه سینما در ویژه برنامه ای به فیلم های برگزیده جشنواره معتبر انیمیشن «انسی» که در ماه جاری میلادی در کشور فرانسه برگزار شده است، می پردازد.

در این برنامه که با مشارکت انجمن صنفی انیمیشن اجرا می شود، آثار منتخب جشنواره امسال به نمایش درمی آید و پس از آن هم نشستی با حضور محمدرضا مقدسیان و امیر سحرخیز برگزار می شود.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند روز یکشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۸ به خانه سینما به نشانی خیابان بهار، خیابان سمنان، شماره ۲۹ مراجعه کنند.

کد مطلب 4651672
زهرا منصوری

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