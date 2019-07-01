به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته قوه قضاییه، شاخص ترین برنامه این هفته را دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری دانست و با بیان اینکه تاکیدات حکیمانه رهبر معظم انقلاب باید در همه بخشها و زوایای قوه قضاییه اجرایی شود، تصریح کرد: اولین گام در ارتباط با تحول دستگاه قضایی، مساله شناخت قوه قضاییه و بررسی دقیق کاستی ها و نواقص است که این بررسی میدانی در بخشهای قضایی، نظارتی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه، در حال انجام است. گام دوم، عبارت است از اجرای برنامه تحول در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که به حمدالله بخش های کوتاه مدت و میان مدت این برنامه تحولی با برگزاری جلسات فشرده ابلاغ شده است.

رئیس قوه قضاییه، برنامه بلند مدت تحول را نیازمند کار و پیگیری بیشتر دانست و افزود: ستاد اجرای تحول در دستگاه قضایی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه و با دبیری معاون راهبردی جهت پایش روند اجرای برنامه ها و رفع موانع اجرایی فعال خواهد شد تا هم مردم و هم مسئولان، دست اندرکاران و اجزای خود دستگاه قضایی این تحولات را کاملاً لمس کنند و از نتایج آن بهره مند شوند.

آیت الله رئیسی، محور دوم تاکیدات رهبر معظم انقلاب را که دغدغه همه مسئولان قضایی است، مساله فساد در قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: فساد درون قوه قضاییه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و اولین مدعی فساد نیز خود قضات شریف و مسئولان قضایی هستند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد هستند. در این راستا با همکاری همه بخش های نظارتی داخل قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخشهای بیرونی از جمله نیروی انتظامی، دستگاه های امنیتی و … کمیته ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این مسیر، باید شاهد همکاری فعال همه بخش های مرتبط با پرونده ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضاییه و سایر بخشها باشیم. می خواهیم واقعاً همه حس مبارزه با فساد را داشته باشند و هیچکس در این میدان، غایب نباشد. کمیته مذکور با حضور همه بخشها تشکیل خواهد شد تا موضوع فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند که در برخورد با فساد داخل قوه قضاییه هیچ رحمی نخواهیم داشت.

آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع رفع اطاله دادرسی، اظهار کرد: عموم پرونده ها با مشکل اطاله دادرسی مواجه نیستند اما بعضی پرونده ها در برخی استان های خاص به دلیل کثرت ورودی و کمبود نیروی انسانی به این مشکل دچار هستند و ما معتقدیم این نگرانی دغدغه مندان دادرسی عادلانه، باید با انجام کار جدی کارشناسی و مطالعات دقیق، هر چه زودتر رفع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضاییه علاوه بر صبغه سلبی و برخوردی، واجد چهره ای ایجابی در بخش دفاع از عدالت و آزادی های مشروع است، بر لزوم فراهم ساختن ساز و کارهای لازم برای این امر تاکید کرد و یادآور شد: از معاونت حقوقی می خواهم که ساز و کار این بند مهم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، فراهم کنند تا گسترش عدل و دفاع از آزادی های مشروع به شکلی قاعده مند و مشخص به مرحله اجرا در آید.

آیت الله رئیسی با تاکید بر عزم جدی همه اجزای قوه قضاییه برای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز اولویت اول کشور، مقاومت و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه بویژه مسئولان دستگاه های مختلف می خواهم که ضمن پرداختن به این اولویت ها، از هر گونه حاشیه سازی پرهیز کنند. طرح برخی مسائل در سطح افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع نمی کند بلکه صرفاً موجب نگرانی بی جهت مردم می شود. بر همین اساس باید اگر مساله ای هم وجود دارد، بین مسئولان قوا و دستگاه ها در دیدارها و جلسات مطرح شود تا راه حل ها نیز به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی ها گفت: اروپا همچنان متعهد است مشکلاتی را که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک خط اعتباری نظیر اینستکس، بی فایده نیست اما به هیچ عنوان کفایت نمی کند و کسی نباید به این قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس امیدواریم کشورهای اروپایی با حفظ استقلال خود در برابر زیاده خواهی های ایالات متحده آمریکا، به آنچه که در برجام متعهد شده اند عمل کنند.