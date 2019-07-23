مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا امینی در جمع خبرنگاران در مراسم تحلیف کارآموزان قضائی که پیش از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به این سوال که در آزمون قضاوت چه تعداد قاضی زن جذب می شوند و چه تعداد شرکت کننده داریم، گفت؟ خانوم‌ها حدود هشت درصد شرکت کنندگان را تشکیل می دهند. تعداد پست هایی که خانوم ها می توانند اشغال می کنند در مقایسه با آقایان کمتر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده فقط ۴هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه تعیین و تکلیف خواهند شد و مابقی پذیرفته شدگان چه خواهند شد؟ گفت: در جلسه ای که ما با حضور رییس دادگستری و رییس حوزه ریاست و معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری در سازمان امور استخدامی داشتیم مقرر شد که به میزانی که خود قوه قضائیه از اعتبارانش بتواند نیرو جذب کند نیرو را جذب کرده و رایزنی کند تا دولت بودجه آن قسمت را تامین کنند در کمیسیون قضایی مجلس هم در سه شنبه گذشته برگزار شد مقرر شد برای جذب افراد در یک ماه آینده پیگیری های لازم انجام شود.

امینی در خصوص جذب قاضی در مناطق محروم و افزایش سهمیه آن در آزمون قضاوت امسال گفت: تلاش های که مرکز آموزش برای جذب در مناطق محروم داشته تدبیرهای خوبی بوده و آزمون های ویژه ای برگزار کردیم و افراد را شناسایی می کنند و خود روسای کل در شناسایی افراد بومی کند می کنند زیرا الان مشکل ما در این مناطق این است که افراد بومی به آن مناطق نمی روند. به همین دلیل ماندگاری افراد در این مناطق پایین است و انشالله با جذب افراد بومی مشکل را در سالهای آتی رفع کنیم.



معاون منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص جذب عمومی آزمون قضاوت سال ۹۸ گفت: مهلت ثبت نام در آزمون قضاوت امسال چهار تا ده تیر بود که مجدداً ثبت نام در آزمون از اول تا ششم مرداد تمدید شد. زمان برگزاری آزمون تستی روز جمعه هشت شهریور و زمان برگزاری آزمون تشریحی ده آبان خواهد بود. هم‌چنین آغاز مصاحبه علمی پذیرفته شدگان بهمن ماه ۹۸ خواهد بود.

وی افزود: تا کنون ۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر در آزمون قضاوت امسال ثبت نام کردند.



امینی درباره جذب اختصاصی آزمون قضاوت امسال گفت: مهلت ثبت نام برای جذب اختصاصی از اول تا ۲۰ خرذاد ماه بود که مهلت مجدد متعاقباً اعلام می شود. آغاز مصاحبه علمی واجدان شرایط مرداد ماه است که در مجموع ۲۷۰۰ نفر برای جذب اختصاصی آزمون امسال ثبت نام کردند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص تشکیل پرونده شخصیت کارآموزان قضایی گفت: کسانی را که می خواهند به عنوان قاضی جذب شوند برایشان پرونده شخصیت تشکیل می دهیم که شامل انواع تست ها و مصاحبه می شود. مصاحبه آنها توسط هیات پنج نفره انجام می شود و در نهایت هیات مذکور نظر می دهد که آیا شخص آمادگی کسب این سمت را دارد یا خیر. اگر مورد تایید قرار گرفت به گزینش معرفی می شود.

وی افزود: حدود چهل درصد از کسانی که الان به عنوان متقاضی می آیند و مرحله علمی را پشت سر می گذارند در مرحله شخصیت رد می شوند.