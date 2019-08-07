  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۱۷

معرفی دبیر جشنواره فیلم «رشد»

معرفی دبیر جشنواره فیلم «رشد»

وحید گلستان به عنوان دبیر چهل و نهمین جشنواره بین الملل فیلم «رشد» معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، وحید گلستان فیلمساز و مدرس دانشگاه به عنوان دبیر چهل و نهمین جشنواره بین الملل فیلم «رشد» معرفی شد.

در این جشنواره که قرار است از تاریخ ۲۴ آبان لغایت یکم آذرماه سال جاری برگزار شود، فیلمسازان در بخش های داستانی بلند، داستانی کوتاه، پویانمایی بلند، پویانمایی کوتاه، مستند بلند، مستند کوتاه و مستند علمی آموزشی به رقابت می پردازند. بخش دیگر جشنواره نیز رقابت میان دانش آموزان و معلمان فیلمساز است که جدا از بخش بین الملل برگزار می شود.

جشنواره بین المللی فیلم‌های آموزشی «رشد» با مدیریت وزارت آموزش و پرورش و اهتمام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، هر سال با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر آموزشی و تربیتی، برگزار می شود.

کد مطلب 4687389
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها