مدیران جشنواره فیلم «رشد» حکم گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، در جلسه‌ای با حضور مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و طی احکامی جداگانه از سوی وحید گلستان دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد»، ناصر باکیده به عنوان مشاور دبیر و مدیر اجرایی، جلیل اکبری‌صحت به عنوان مشاور دبیر، علی نوری‌اسکویی به‌عنوان مدیر امور بین‌الملل، شهریار ابراهیمی به عنوان مدیر هماهنگی و برنامه‌ریزی، سهیل رجبی به عنوان مدیر کمیته حامیان مالی و پیمان شوقی به عنوان مسئول ستاد خبری چهل و نهمین دوره جشنواره فیلم «رشد» منصوب شدند.

همچنین سعید مشهدی به عنوان مدیر کمیته مالی، کورش علیپور به عنوان مدیر تدارکات جشنواره، مصطفی حسن‌نژاد به عنوان مسئول ارتباطات بین‌المللی با نهادها و سازمان های آموزشی خارج کشور و محمد حسن‌نژاد به‌عنوان مسئول ارتباطات مراکز و سازمان‌های آموزشی احکام خود را از دبیر جشنواره و مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی دریافت کردند.

چهل و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آموزشی و تربیتی «رشد» از ۲۴ آبان تا اول آذرماه ۹۸ توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش به شکل همزمان در تهران و چند استان کشور برگزار خواهد شد.