آخرین پرواز موشک دلتا VI را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک ویدئوی جدید آخرین پرتاب موشک دلتا متعلق به شرکت «یونایتد لانچ آلاینس»( ULA )را نشان می دهد. «جان کراوس»، یک عکاس پروازهای فضایی این ویدئو را از فاصله ۳۰۰ فوتی ثبت کرده است.

در این ویدئو موشک دلتاIV کلاس مدیوم برای آخرین بار از مقر فضایی کیپ کاناورال به آسمان پرتاب شد تا ماهواره قدرتمند GPSIII را برای نیروی هوایی آمریکا به فضا ببرد.

جالب آنکه با وجود فاصله نزدیک محل کارگذاری دوربین تا مکان پرتاب موشک، به آن آسیبی نرسیده است. مدت کوتاهی پس از پرتاب قسمت اول موشک به طور موفقیت آمیز جدا شد.

این موشک که ۱۷ سال مورد استفاده بوده تاکنون ۲۹ ماموریت انجام داده است.