به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی یادواره شهدای ترور استان بوشهر اظهار داشت: این همایش یکشنبه هفته آینده دهم شهریور در سالن ۲۲ بهمن با حضور آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و حجت‌الاسلام خسروپناه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه انقلابی‌بودن مانند نفس کشیدن باید در همه عرصه‌ها باید وجود داشته باشد، تصریح کرد: در هر جایی که نیاز است انقلابی بود باید به خوبی ورود کرد و حضوری انقلابی داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: استان بوشهر ۱۴ شهید ترور دارد که ثبت شده است و تحقیقاتی در حال انجام است که آمار دقیق‌تری به دست بیاوریم. باید به خوبی به این شهدا بپردازیم و آنها را معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه شهدای استان باید به خوبی معرفی شوند، تصریح کرد: شهدای ما در سطح ملی نقش آفرینی می‌کردند و در مسیر دفاع از نظام و انقلاب به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام جمالی با بیان اینکه معرفی شهدا باعث تعمیق و ترویج فرهنگ انقلابی می‌شود تصریح کرد: باید از برگزاری صرف یک همایش به سمت محتوا بپردازیم و شهدا را معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه دشمنان همچنان با تمام توان حضور دارند، خاطرنشان کرد: باید در قالب کتاب، موشن گرافی، فیلم، انیمیشن و . . . شهدا را معرفی کنیم و پیام شهدا را به گوش همه مردم برسانیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: انتظار داریم تبلیغات مناسب صورت گیرد تا زمینه حضور افراد در این مراسم فراهم شود.

وی از پیگیری جدی برای ایجاد موزه دفاع مقدس در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در زمینه نصب سردیس و تصاویر شهدا در سطح شهر نیز با هماهنگی دستگاه‌ها اقدامات لازم انجام شود.

شهدای شاخص ترور در هر سال معرفی شوند

حجت‌الاسلام نعمت‌الله عظیمی نماینده تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز اظهار داشت: هر سال یک شهید شاخص از بین شهدای ترور داشته باشیم و این شهید را به خوبی معرفی کنیم.

وی خواستار تبلیغات مناسب برای برگزاری یادواره شهدای ترور شد و اضافه کرد: یادواره شهدای ترور علاوه بر مرکز استان در سطح شهرستان‌ها نیز برگزار شود.