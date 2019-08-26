«شپش» ۲ اجرایی شد/ تخفیف ویژه برای دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شپش» با کارگردانی کوروش نریمانی به عنوان پروژه پایانی کارگاه «کمدی خلاق ۳»، با حضور هنرجویان شرکت کننده در این کارگاه و ۲ کارگاه قبلی «کمدی خلاق» این روزها در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه است.

این اثر نمایشی به دلیل استقبال مخاطبان و همچنین محدودیت در تعداد اجرا، روزهای چهارشنبه ۶، پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ شهریور به صورت ۲ اجرایی روی صحنه می‌رود.

«شپش» در ۳ روز ذکر شده در ۲ نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱ اجرا می‌شود.

همچنین این اثر نمایشی روز چهارشنبه ۶ شهریور و در اجرای ویژه خود، با تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان علاقه‌مند به تماشای این نمایش به صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی سیامک صفری و هنرجویان کارگاه‌های «کمدی خلاق» به ایفای نقش می‌پردازند.

عکس از سارا ثقفی است.