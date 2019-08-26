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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

«شپش» ۲ اجرایی شد/ تخفیف ویژه برای دانشجویان

«شپش» ۲ اجرایی شد/ تخفیف ویژه برای دانشجویان

نمایش «شپش» به کارگردانی کوروش نریمانی ۳ روز پایانی هفته را به صورت ۲ اجرا در هر روز، به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شپش» با کارگردانی کوروش نریمانی به عنوان پروژه پایانی کارگاه «کمدی خلاق ۳»، با حضور هنرجویان شرکت کننده در این کارگاه و ۲ کارگاه قبلی «کمدی خلاق» این روزها در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه است.

این اثر نمایشی به دلیل استقبال مخاطبان و همچنین محدودیت در تعداد اجرا، روزهای چهارشنبه ۶، پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ شهریور به صورت ۲ اجرایی روی صحنه می‌رود.

«شپش» در ۳ روز ذکر شده در ۲ نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱ اجرا می‌شود.

همچنین این اثر نمایشی روز چهارشنبه ۶ شهریور و در اجرای ویژه خود، با تخفیف ۵۰ درصدی برای دانشجویان علاقه‌مند به تماشای این نمایش به صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی سیامک صفری و هنرجویان کارگاه‌های «کمدی خلاق» به ایفای نقش می‌پردازند.

عکس از سارا ثقفی است.

کد مطلب 4702496
فریبرز دارایی

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