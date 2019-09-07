هزینه نسخه های الکترونیکی بدون تاخیر پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، گفت: برنامه نسخه الکترونیکی سال گذشته آغاز و چند ماه به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شد. اواخر سال گذشته در هر استان، یک شهرستان این برنامه را اجرایی کرد.

وی بیان کرد: بستر تمام خدمات الکترونیک در نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت است. در حال حاضر در ۲۲۵ شهرستان، تمام داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها از برنامه نسخه الکترونیکی استفاده می‌کنند. آنچه مورد نظر وزیر بهداشت است، فراهم شدن زیرساخت‌های نسخه الکترونیکی است. البته وقتی زیرساخت‌ها توسط سازمان بیمه سلامت فراهم می‌شود، تمام گروه‌های پزشکی نیز باید از این اقدام استقبال کنند.

موهبتی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری در وزارت بهداشت، کسانی که نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی ارسال کنند، هزینه‌های آنها در پایان ماه بدون تأخیر پرداخت می‌شود. از طرفی تسهیلات مالی ۴ درصد از طریق بانک رفاه برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای نسخه الکترونیکی در مطب‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: البته باید توجه کرد که تغییر رفتار با مقاومت مواجه می‌شود و در حوزه سلامت شرایط بسیار دشوارتر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تأثیر برنامه نسخه الکترونیکی در جلوگیری از قاچاق دارو و موضوع ناصر خسرو بیان کرد: استقرار سازمان الکترونیک در برچیدن موضوع قاچاق دارو بسیار مؤثر است و باید توجه کنیم که موضوع ناصر خسرو اصلاً کشف جدیدی نیست.

موهبتی درباره سامانه تی تک نیز اظهار داشت: سامانه تی تک مشکلاتی داشت که با ارتقا، برطرف می‌شود. سازمان بیمه سلامت سال گذشته ۵ میلیون و ۱۸۳ بار از سامانه تی تک استعلام کرد که ۵۹۳ هزار بار به داروخانه اجازه تحویل دارو نداد، زیرا دارو یا یک بار فروخته شده بود یا تاریخ مصرف آن گذشته بود. نسخه الکترونیکی و نظام سلامت الکترونیک حتماً به کاهش قاچاق دارو و ارتقای خدمات کمک می‌کند.