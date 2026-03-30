صرف ۴۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از بیماران خاص در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آناهیتا کشاورزی عصر دوشنبه در شورای اداری بیمه سلامت مازندران از تمرکز جدی این سازمان بر پیشگیری و مدیریت خدمات پرهزینه خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های جدید، به دنبال استفاده بهینه از منابع و ارتقای کیفیت خدمات درمانی هستیم.

کشاورزی با اشاره به تصویب شیوه‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۷۳ در شورای عالی بیمه اظهار کرد: این شیوه‌نامه در روزهای پایانی سال گذشته نهایی شده و پس از ابلاغ رسمی، دستورالعمل‌های اجرایی آن به استان‌ها اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌بخشی افزود: اجرای موفق این برنامه‌ها نیازمند تعامل نزدیک میان سازمان بیمه سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، ادارات استانی و سایر نهادهای مرتبط است.

مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت با اشاره به شناسایی خدمات پرهزینه و پرتکرار در نظام سلامت گفت: در حوزه‌هایی مانند دارو، خدمات پزشکی، تصویربرداری و آزمایشگاهی، موارد پرهزینه مشخص شده و به استان‌ها اعلام شده است تا با در نظر گرفتن شرایط بومی برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کنند.

کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهبردها را افزایش آگاهی عمومی دانست و تصریح کرد: ارتقای سطح آگاهی بیمه‌شدگان و همچنین پزشکان و مراکز طرف قرارداد، نقش مهمی در اجرای موفق برنامه‌های اصلاحی دارد.

وی با اشاره به مصرف نادرست برخی داروها افزود: در موضوع آنتی‌بیوتیک‌ها همچنان برخی باورهای نادرست در جامعه وجود دارد و تصور می‌شود بدون مصرف نوع تزریقی، درمان مؤثر نخواهد بود که این نگاه نیازمند اصلاح است.

مدیرکل سلامت خانواده سازمان بیمه سلامت از اجرای پویش‌های آگاهی‌بخشی خبر داد و تأکید کرد: هدف از این اقدامات، نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف دارو و هدایت منابع به سمت خدمات ضروری و مؤثر است.