به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ساختمان که Brattørkaia نام دارد، توسط شرکت نروژی Snøhetta ساخته شده و هر روز دو برابر برق مصرفی خود را تولید می‌کند و از همین رو یک نیروگاه محسوب می‌شود.

ساختمان یادشده در شهر Trondheim در مرکز نروژ قرار دارد و زیربنای آن به ۱۸ هزار متر مربع می‌رسد. بخش‌های زیادی از این بنا با صفحات آلومینیومی سیاه پوشانده شده و در مرکز آن یک فضای بیضی شکل به عنوان فضای سبز و باغ در نظر گرفته شده است.

از جمله دیگر بخش‌های این ساختمان می‌توان به کافه، مرکز ملاقات و دفاتر اداری اشاره کرد. ساختمان یادشده به گونه‌ای طراحی شده که به حداکثر میزان ممکن در برابر تابش نور آفتاب قرار بگیرد. سه هزار متر مربع از این ساختمان با صفحات خورشیدی پوشانده شده و از این طریق هر سال ۵۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید می‌شود که دو برابر نیاز آن است.

از جمله دیگر مزایای این ساختمان می‌توان به سیستم‌های تهویه با عایق بندی عالی و یک سیستم بازیابی حرارت اشاره کرد که به حفظ درجه حرارت ساختمان کمک می‌کند. یک پمپ گرمایی نیز در این ساختمان نصب شده که از آب دریا برای ایجاد گرما و سرما بهره می‌گیرد. برای تأمین آب دستشویی‌های این ساختمان نیز از آب باران استفاده می‌شود.