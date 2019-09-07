به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۹ شهریورماه آغاز شده و ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان، آخرین روزهای اردوی خود را برای حضور در این مسابقات پشت سر می گذارند.

اردوی فرنگی کاران بزرگسال روز ۲۱ شهریورماه زمان اعزام به رقابت های جهانی پایان خواهد یافت و در چند روز باقی مانده این اردو ملی پوشان آخرین مراحل آماده سازی خود را زیر نظر محمد بنا سرمربی و دستیارانش پشت سر خواهند گذاشت.

پویا ناصرپور در وزن ۵۵ کیلوگرم، علیرضا نجاتی در وزن ۶۰ کیلوگرم، میثم دلخانی در وزن ۶۳ کیلوگرم، حامد تاب در وزن ۶۷ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۷۲ کیلوگرم، محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم، سعید عبدولی در وزن ۸۲ کیلوگرم، رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی ۹۷ کیلوگرم و امیر قاسمی منجزی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ۱۰ ملی پوش کشورمان هستند که مسابقات خود را طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه در رقابت های جهانی کشتی فرنگی در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار خواهند کرد.



برنامه مسابقات فرنگی کشورمان در رقابت های جهانی قزاقستان به شرح زیر است:

شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ شهریورماه: مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم

یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ شهریورماه: مسابقات اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم

دوشنبه و سه شنبه ۲۵ و ۲۶ شهریورماه: مسابقات اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



قرعه کشی مسابقات هر وزن روز قبل از برگزاری انجام و کشتی گیران در روز نخست تا فینال رقابت های خود را برگزار می کنند و در روز دوم رقابتهای شانس مجدد، رده بندی و فینال برگزار می شود.

این مسابقات از ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود و ساعت ۱۱ به وقت قزاقستان ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران است.