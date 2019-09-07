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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۳۶

کاهش حجم پرونده های جذب هیئت علمی در سالهای اخیر

کاهش حجم پرونده های جذب هیئت علمی در سالهای اخیر

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از کاهش حجم پرونده‌های جذب در سال های اخیر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، محمدعلی کی نژاد در این نشست گفت: ما در ده سال اخیر حدود شصت هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور جذب کرده ایم.

وی ادامه داد: حدود ۸.۴ درصد از آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های خارج از کشور و ۹۵.۲ درصد آنان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های داخل هستند.

رئیس هیئت عالی جذب اعضاء هیئت علمی تأکید کرد: تمام اختیارات جذب اعضاء هیئت علمی به هیئت های جذب واگذار شده است و هیئت عالی جذب تنها کار نظارتی را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر حجم پرونده‌های جذب کمتر شده است و دلایل آن را اشباع شدن ظرفیت اعضاء هیئت علمی رشته‌های موجود دانشگاه‌ها، کاهش دانشجو، کاهش ردیف استخدامی و همچنین کاهش بودجه و اعتبار دانشگاه‌ها عنوان کرد.

کد مطلب 4713172
زهرا سیفی

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