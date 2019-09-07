امسال ۲ تقاطع غیرهمسطح در بابل افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش ازظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه راه روستایی بیجی کلاً شهرستان بابل، بهسازی و احداث راه روستایی را از اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و گفت: قرار است ۲۰۰۰ کیلومتر راه روستایی تا آخر سال آسفالت شود که ۱۰۰ کیلومتر آن مربوط به مازندران است.

وی افزود یکی از برترین پروژه‌های اجرایی امروز، ساخت پل سفید و کابلی مدرن در پل سفید است که گره ترافیکی منطقه را حل می‌کند.

وزیر راه ادامه داد: همچنین تا آخر سال سه پل ارتباطی و دو تقاطع غیر هم سطح در شهرستان بابل افتتاح خواهد شد.

محمد اسلامی صبح شنبه به مازندران سفر کرد و کلنگ زنی احداث پل بزرگ پل سفید، بازدید از کمربندی فریدونکنار و بهره برداری از کمربندی محمودآباد از جمله برنامه‌های وی است.

افتتاح آسفالت راه روستایی به طول ۵۹ کیلومتر، بازدید از محور ساری – تاکام، افتتاحیه زیرسازی و آسفالت و تعریض مسیر حسین آباد – طوسکلا از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی است.

کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح بهشهر به بندرامیرآباد و بهره برداری از آسفالت محور گلوگاه – دامغان کریدور شمال به جنوب از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی در مازندران است.