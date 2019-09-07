ذخایر ارزی خارجی چین به ۳.۱ تریلیون دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ماه آگوست، حتی با اینکه با تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا، یوآن چین با بدترین سقوط ماهانه خود در ۲۵ سال اخیر روبرو شد، ذخایر ارزی خارجی چین به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت.

طبق داده‌های بانک مرکزی، ذخایر ارزی خارجی چین، که بزرگترین ذخایر ارزی جهان است، ۳.۵ میلیارد دلار در ماه آگوست رشد کرد و به ۳.۱ تریلیون دلار رسید.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که میزان ذخایر ارزی چین ۴ میلیارد دلار از ماه جولای کمتر شود و به ۳.۱ تریلیون دلار برسد. آنها علت این امر را نوسانات نرخ‌های تبادلات ارزی و افت قیمت اوراق قرضه‌ای که چین ذخیره کرده است، اعلام کرده بودند.

اما رشد ماه آگوست بیشتر به علت رشد اقتصادی نسبتاً پایدار چین و حفظ توازن پرداخت‌های بین‌المللی چین می‌باشد. چین در سال گذشته، علی‌رغم جنگ تجاری با آمریکا، توانسته است جریان خروج سرمایه از این کشور را کنترل کند.