«پلکان» و «سینک» به جشنواره انیمیشن باتومی راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن Tofuzi از ۳۰ شهریور تا ۴ مهرماه ۹۸ در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می‌شود و فیلم انیمیشن «پلکان» به کارگردانی سیامک واحد، در بخش مسابقه فیلم‌های بزرگسالان این جشنواره روی پرده می‌رود.

انیمیشن «سینک» ساخته محبوبه کلایی هم دیگر فیلم ایرانی این جشنواره است که در بخش مسابقه فیلم‌های دانشجویی به نمایش گذاشته می‌شود.

این ۲ فیلم از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند.

در خلاصه داستان انیمیشن «پلکان» که با تکنیک سل دیجیتال ساخته شده، آمده است: «شمع سوسو زد... بیرون رفتم و سر از پلکان درآوردم.»

«سینک» هم انیمیشنی تجربی است که به هم آمیختگی فیلم زنده و خیال، اساس آن را شکل می‌دهد. در این فیلم زن و مردی به شکل ته‌مانده‌ قهوه از ۲ فنجان درون سینک بیرون می‌آیند.