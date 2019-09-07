به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ثناگو با اشاره به برگزاری جلسات کمیته مسافری جهت برنامه ریزی و طراحی مقدمات شروع پروازهای مسافری، گفت: بیش از ۱۰ جلسه در این خصوص برگزار کرده‌ایم و موضوعاتی چون حضور ایرلاین‌ها نوع و نحوه حضور نهادهای همکار استانی در خصوص خدمات شهری همچون تاکسیرانی اتوبوس رانی تبلیغات و غیره مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در خصوص زمان دقیق پروازهای مسافری گفت: با چند ایرلاین کشور مذاکرات خوبی صورت گرفت و همه تلاش ما برای انجام پروازها در نزدکترین فرصت زمانی ممکن بود که از روز دوشنبه هجدهم شهریور همزمان با تاسوعا حسینی شاهد اولین پرواز به مقصد مشهد مقدس هستیم.

وی فرصت ایجاد شده در استان در خصوص پروازهای مسافری یک مزیت در حوزه حمل و نقلی دانست و خاطر نشان کرد: قطعاً ترمینال پیام یک مسیر ورودی و خروجی برای استان خواهد بود

مدیرعامل فرودگاه بین المللی پیام اضافه کرد: ضروری است نهادهای مرتبط نسبت به ایجاد فضای در شأن استان اقدامات جدی انجام دهند.

ثتاگو تاکید کرد: همراهی و همدلی خوبی بین مدیران استان و فرودگاه پیام وجود دارد و برنامه ریزی های خوبی هم در خصوص راه‌های دسترسی به فرودگاه صورت گرفته که نیاز به عملیاتی شدن موضوعات است.

وی ورودی و خروجی یک شهر را یکی از نمادهای عینی و عمومی برای معرفی دانست و ادامه داد: در حاضر و با توجه به ایجاد فرصت پروازهای مسافری این ورودی و خروجی خیلی زیبنده کلان شهری همچون کرج نیست.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی پیام اظهار امیدواری کرد که این موضوع قابل حل است و شک ندارم با نگاه دلسوزانه ای که در مسئولان و مدیران شهری استان و استانداری وجود دارد به زودی شاهد انجام این مهم باشیم.