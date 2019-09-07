آغاز عملیات هلال احمر برای اربعین از ۸ صفر

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت صبح امروز در نشست خبری ارائه گزارش اربعین ۹۸ گفت: در بحث اربعین بالغ بر ۸۵ درصد زائران اربعین در نجف، کربلا و در مسیر، حدود ۱۰ درصد در کاظمین و ۵ درصد در سامرا و در مسیرهای دیگر هستند اما ما قادر به پوشش تمامی بخش های عراق نخواهیم بود.



حیدری افزود: مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در اربعین امسال ۴ پایگاه در نجف، ۷ پایگاه کربلا، ۱ پایگاه در سامرا، ۳ پایگاه در کاظمین، ۳ پایگاه در حله، ۱ پایگاه در سید محمد و ۶ پایگاه در مسیر نجف_ کربلا دارد. مجموعاً در این رویداد هلال احمر به همراه دیگر دستگاه ها ۴۵ پایگاه درمانی دارد.



وی درخصوص میزان داروهای مرکز پزشکی افزود: برای اربعین امسال ۱۶۰ تن دارو و تجهیزات، ۸ دستگاه آمبولانس اتوبوسی و ۴۰ دستگاه آمبولانس به عراق منتقل خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: ۱۷۰۰ نفر نیروهای درمانی نیز برای پوشش پایگاه های هلال احمر اعزام خواهند شد اما این تعداد به همراه نیروهای درمانی و امدادی دیگر دستگاه ها مجموعاً به حدود ۲۵۰۰ نفر خواهد رسید.



وی تصریح کرد: عملیات ما نیز از ۸ صفر تا روز اربعین خواهد بود. یک تیم پشتیبان نیز ۲۱ صفر یا روز اربعین برای درمان زائران باقی مانده در عراق به این کشور منتقل خواهیم کرد.



معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت درخصوص بیمارستان ۱۱ طبقه ایران در عراق نیز گفت: پیش بینی می شود تا اربعین امسال ۳ طبقه این بیمارستان راه اندازی شود و تا سال آینده نیز تمام طبقات آن تکمیل شود.



حیدری بیان کرد: در خصوص تاسوعا و عاشورا نیز در کربلا و روز عاشورا سنتی وجود دارد که باعث آسیب به افراد می شود و جراحان ما در قالب ۲ تیم مجموعاً ۴۰ نفره برای بخیه و درمان زائران در کربلا حضور دارند.



وی درخصوص حضور پایگاه های درمانی مردمی در عراق گفت: این پایگاه ها باید شروط لازم از جمله مشخص بودن طول مدت حضور آنها در عراق، مطابقت داروهای آنها با فارملکوپه هلال احمر و مشخص بودن مسئول کادر درمان را برای انجام فعالیت داشته باشند.