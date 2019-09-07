خودروسازان انگلیسی خواهان تاخیر در برگزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رئیس اتحادیه صنعت خودروی انگلستان به رویترز گفت انگلستان باید به جای خروج بدون توافق تجاری از اتحادیه اروپا، که تهدیدی جدی برای خودروسازان بزرگ است، برگزیت را برای بعد از ۳۱ اکتبر به تأخیر بی اندازد.

بخش خودروی انگلیس که بزرگترین صادرکننده این کشور است، به یکی از پر سروصداترین مخالفان برگزیت بدون توافق تجاری تبدیل شده است. رئیس اتحادیه خودروسازان هشدار داد که تولید خودرو می‌تواند از وضع تعرفه، تأخیرهای مرزی و بروکراسی جدید آسیب ببیند و حیات بسیاری از شرکت‌ها به مخاطره بیافتد.

مایک هاووس به رویترز گفت: ترک کردن اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری، بدترین نتیجه ممکن خواهد بود. اگر چند ماه دیگر برای رسیدن به توافق تجاری لازم است، من معتقدم که صنعت خودرو می‌تواند منتظر بماند.

داده‌های اتحادیه خودروسازان که در ماه جولای منتشر شد نشان داد که در نیمه اول امسال، سرمایه‌گذاری در بخش خودروی انگلیس بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده و به ۹۰ میلیون پوند رسیده است.

هاووس ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش خودرو متوقف شده است، چراکه سرمایه‌گذاران از برگزیت بدون توافق تجاری هراسان هستند.