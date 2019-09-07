مالکیت تیم ملوان بندر انزلی به «پژمان نوری» سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه جلسه با موضوع رسیدگی به موضوع مالکیت باشگاه ملوان بندر انزلی در فرمانداری این شهر با حضور اعضای شورای تأمین، رئیس اداره ورزش و جوانان و همچنین رئیس هیئت فوتبال و تعدادی از پیشکسوتان فوتبال و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این جلسه به حواشی روزهای گذشته باشگاه ملوان بندر انزلی و همچنین اجرای تعهدات از سوی متقاضی خرید آقای محسن میرابی تشکیل و پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد باشگاه ملوان بندر انزلی به پژمان نوری بازیکن سابق این تیم واگذار شود.

گفتنی است در جلسه امروز با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که آقای محسن میرابی متقاضی خرید این باشگاه به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکرده بنابراین بنا به خواسته هواداران این باشگاه قدیمی مالکیت این تیم منوط به پژمان نوری بازیکن سابق ملوان واگذار شد.