به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «باد که می‌نویسد» به کارگردانی سیاوش جامع از روز سه شنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸:۱۵ آغاز و تا ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

«باد که می‌نویسد» روایتگر داستانی است که در آن یک نهاد فرهنگی مرتبط با نشر ارزش های دفاع مقدس با نامه‌هایی روبه‌رو می‌شود که متعلق به یکی از فرماندهانی است که ۲۰ سال قبل طی عملیاتی شهید شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نامه‌ها در حال حاضر به نگارش درآمده‌اند و همین این موضوع باعث پیچیدگی و ایجاد شبهاتی می شود که خود آغاز ماجرایی دیگر است.

در این نمایش میثم جهانگیری، امین اکبری نسب، هدی نوری زاده به ایفای نقش می‌پردازند و صدای مسعود رحیم‌پور نیز در تصاویر شنیده می‌شود.

علاقمندان به تئاتر می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.