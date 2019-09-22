به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم گرامیداشت سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس در حرم امام خمینی (ره)، یگان‌های نمونه سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج، رژه خود را از مقابل جایگاه آغاز کردند.‌

پیشاپیش رژه یگان‌ها، هیئت های عزاداری نیروهای مسلح با در دست داشتن تصاویر شهدای سال‌های دفاع مقدس و با احترام به سرور و سالار شهیدان، از مقابل جایگاه حرکت کردند.

در مراسم امروز، آخرین تجهیرات نیروی زمینی ارتش از جمله خودروی ۶ در ۶ کیان تاکتیکی، خودروی دیزل هاردتاپ، خودروی حامل نفر پست فرماندهی ام ۱۱۳، نفربر بی‌تی آر مجهز به توپ ۲۳ میلی متری، تانک ذوالفقار، تانک تی ۷۲ اس، تانک چیفتن، توپ ۱۳۰ و ۱۵۵ میلی‌متری کششی، توپ ۱۷۵ و ۲۰۳ میلی‌متری، راکت‌انداز فجر ۵، سامانه پرتاب موشک زلزال، سامانه سایت‌یاب، شنود سیار، ارتباط رادیویی دیتا و سامانه جمر و همچنین سامانه الینت غدیر از مقابل جایگاه عبور کردند.

در این مراسم همچنین تجهیزات نیروی هوایی ارتش از جمله موشک راهبردی قاصد ۳، بمب قاصد، موشک عصر ۶۷، موشک عاصف، بمب قادر، پادجنگالی سحاب، لانچر لیزرتاب ۹۹ و بمب ۲۰۰۰ پوندی هوشمند، لانچر لیزرتاب ۹۹ و بمب ۵۰۰ پوندی هوشمند، موشک قادر هواپایه، موشک نصر هواپایه، موشک فکور ۹۰ هواپایه، موشک دامی تی ۴۲، موشک آموزشی تی جی ام، موشک آر ۷۳، موشک دامی آر ۲۷، موشک آر ۶۰، موشک دامی AIM_۷E، موشک PL۷، موشک AIM_۹J، موشک AIM۵۴، موشک KH۵۸، موشک هواپایه قائم، موشک یاسر، پهپاد کمان ۱۲ و همچنین پهپاد ابابیل از مقابل جایگاه ویژه عبور کردند.

همچنین تجهیزات نیروی دریایی ارتش چون اژدر مارک ۴۶، اژدر اکسیژنی، اژدر والفجر، مین‌های صدف، انفطار و کوسه، اژدر الکتریکی و مین چسبان، قایق رعد، شناور هجومی شهاب، موشک نور بردبلند، سامانه خوداتکا نصر ساحلی، توپ ۷۶ میلی متری فجر ۲۷ از مقابل جایگاه عبور کردند.

همچنین در اولین روز از هفته دفاع مقدس و در مراسم رژه نیروهای مسلح در تهران جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش به نمایش درآمدند.

تجهیزات و سامانه‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری ایران شامل «اژدر مارک ۴۶، اژدر اکسیژنی، اژدر والفجر، مین‌های صدف، انفطار و کوسه، اژدر الکتریکی و مین چسبان، قایق رعد، شناور هجومی شهاب، موشک نور بردبلند، سامانه خوداتکا نصر ساحلی، توپ ۷۶ میلی متری فجر ۲۷» هستند.

این سامانه‌ها و تجهیزات صبح امروز(یکشنبه) در جوار مرقد امام خمینی(ره) به نمایش درآمدند.