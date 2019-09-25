رونمایی استون مارتین از خودروی قدرتمند شاسی بلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، قدرت این موتور به ۵۴۲ اسب بخار می رسد و قدرت گشتاور آن هم برابر با ۷۰۰ نیوتون متر است.

استون مارتین در شرایطی از این خودروی شاسی بلند رونمایی می کند که قدرت موتور تولیدات شرکت های رقیب معمولا از ۵۰۰ اسب بخار فراتر نمی رود.

یکی دیگر از مزایای این خودرو سرعت و شتاب آن توصیف شده است. البته استون مارتین در این زمینه هنوز اطلاعات دقیقی را منتشر نکرده ولی در آزمایش های صورت گرفته خودروی یادشده رکورد ۲۹۰ کیلومتر در ساعت را ثبت کرده است. شرکت سازنده می گوید حداکثر سرعت این خودرو بیشتر از این رقم خواهد بود.

قرار است رونمایی از این خودرو در ماه دسامبر صورت بگیرد و در آن زمان اطلاعات فنی بیشتر و قیمت دی بی ایکس هم مشخص خواهد شد.