به گزارش خبرنگار مهر، با جدیتر شدن طرح اعمال ردهبندی سنی برای فیلمهای راه یافته به چرخه اکران، از دو هفته قبل سینماهای کشور شاهد پدیدهای تازه هستند؛ پدیدهای که خبرگزاری مهر پیشتر در گزارش «ورود کودک و نوجوان به سینما ممنوع شد!» نسبت به آن هشدار داده بود.
با ادامه ورود فیلمهای دارای محدودیت سنی «۱۲+» و «۱۵+» به چرخه اکران، دایره این ممنوعیت بیش از قبل هم شده است و حالا سینماها بهطور جدی با معضل کمبود فیلم مناسب برای «خانواده» مواجه هستند.
پیرو این شرایط و برای اطلاع از موضع رسمی سازمان سینمایی بهعنوان متولی رسمی مدیریت سینمای ایران، طبق پروتکل اعلام شده از سوی حسین انتظامی، سه سوال مشخص را طراحی و به روابط عمومی سازمان سینمایی ارسال کردیم.
بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم و دبیر شورای ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی در پاسخ به سوالات خبرگزاری مهر توضیحاتی ارائه کرده است. در ادامه متن پرسشهای خبرگزاری مهر و توضیحات این مدیر سازمان سینمایی را میخوانید و قضاوت درباره شفافیت و صراحت این توضیحات با شما؛
متن سوال ارسالی خبرگزاری مهر به سازمان سینمایی؛
با اجرایی شدن طرح ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی، شاهد تراکم فیلمهایی در چرخه اکران هستیم که محدودیت سنی زیر ۱۲ و زیر ۱۵ سال برای آنها لحاظ شده است. این شرایط به معنای آن است که براساس نظر مشورتی سازمان سینمایی، طی یک ماه گذشته فیلم مناسبی برای حضور خانوادهها در سالن سینماها روانه پرده نشده است. با توجه به این شرایط سوالات زیر قابل طرح است؛
۱) با توجه به مسئولیت شورای صنفی نمایش در مدیریت ترکیب فیلمهای روی پرده، سازمان سینمایی آیا هیچ حساسیتی به این دست نابهسامانیها که میتواند در بلندمدت منجر به دوری خانوادهها از سینما و حذف بیش از پیش «سینما» از سبد مصرفی خانوادهها شود، ندارد و اساساً آیا اعمال نظارتی بر عملکرد شورای صنفی اکران از سوی سازمان سینمایی صورت نمیگیرد؟
۲) در تراکم فیلمهای دارای محدودیت سنی برای مخاطبان، خلاء اکران فیلمهای ویژه کودکان و نوجوانان بیش از پیش خودنمایی میکند؛ ایدههایی مانند شکلگیری گروه سینمایی ویژه این گروه سنی و یا الزام سرگروهها به اکران حداقل یک فیلم کودک در طول سال چرا تا به امروز اجرایی نشده است؟ بهخصوص که همزمانی اکران پاییز با آغاز به کار مدارس، خود ظرفیت ویژهای برای فروش فیلمهای مناسب این گروه سنی بهوجود میآورد که به نظر نسبت به آن نیز غفلت صورت گرفته است.
۳) با توجه به همزمانی نمایش فیلمهای دارای محدودیت سنی، آیا میتوان سازوکاری برای مدیریت ویترین تولیدات سینمای ایران از مرحله تولید و یا همان دریافت پروانه ساخت درنظر گرفت؟ سازمان سینمایی طرح و ایدهای برای ساماندهی متناسب چرخه تولید و اکران از منظر توازن تولیدات و حفظ تنوع در اکران در مقاطع زمانی مختلف، مدنظر دارد؟
توضیحات بهمن حبشی در پاسخ به سوالات مهر؛
۱) بعضی فیلمها دارای شرایط سنی هستند که در آن با رعایت شرایط سنی راه نظارت خانوادهها هموار شده است و هرچند دیدن آن فیلم برای کودکان و نوجوانان توصیه نشده و مناسب نیست اما برای والدین و بزرگترها منعی ندارد. البته وضعیتی که اشاره فرمودید به دو خروجی مبارک منتهی میشود؛ اولا خود سینماگران با مشاهده جدیت ردهبندی و به دلیل نگاه مسئولانهشان به سمت تولید آثاری میروند که لذت خانوادگی دیدن فیلم را فراهم کنند و ثانیاً شورای پروانه ساخت هم این ملاحظه را با جدیت بیشتری دنبال میکند.
۲) اکران فیلمهای کودک و نوجوان بر اساس برنامهریزی، انجام شده است. بهطوری که فیلم «تپلی و من» در ماههای گذشته اکران شده و فیلمهای «بنیامین»، «تورنادو» و «بیست و سه نفر» جزو برنامههای شورای صنفی قرار گرفتهاند که از آبان ماه اکران شوند. به جز یک سرگروه که در پی انتخاب فیلم کودک بر اساس برنامه عدم تداخل است، سایر سرگروهها یا فیلم کودک اکران کردند یا قرارداد خود را منعقد نمودهاند.
۳) سیاست و عملکرد شوراهای پروانه ساخت و نمایش از اطلاعرسانیهای مصداقی و تجمیعی آنها قابل رهگیری است. در شش ماه اول امسال بیش از ۸۰ پروانه ساخت صادر شده است که از این میان فیلمهای دفاع مقدس ۱۱ عنوان، کودک و نوجوان ۷ عنوان، طنز و کمدی ۱۴ عنوان، اجتماعی ۴۹ عنوان و سایر ۴ عنوان موفق به صدور پروانه ساخت شده است که متناسب با چرخه تولید و اکران و حفظ تنوع در اکران، خواهد بود.
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