تصوير خيال در انتشارات سوره مهر

به گزارش خبرگزاري "مهر"در اين مجموعه داستانهاي زير ديده مي شود : تصوير خيال ، شب وصال ، سايه مات شبح ، فاجعه تيغ ، سرباز بازنشسته ، گوشي و سرپناه .در داستان « فاجعه تيغ » که يکي از داستانهاي اين مجموعه است آمده : «...هلهله اي عجيب در ميان جمعيت بيرون مغازه افتاد . چشمها هراسان و چهره ها برافروخته بودند . زبانم از گوشه دهانم بيرون آمده بود وگوشهايم به شدت تکان مي خورد . تيغ «اوس محمود» در آستانه حرکت بود که ناگاه خواجه شيراز را پياله به دست با ردايي سبز رنگ بيرون مغازه ديدم ، که غزل عاشقانه زيبايي را زمزمه مي کرد و با ايما و اشاره مرا به طرف خود مي خواند .يالعجب ...حافط در اين گيرودار چه مي کند ؟ قرنها را چگونه درنورديده و به فرياد من رسيده است ؟ پس شاخه نبات زيبايش کجاست ؟ چرا او را تنها گذاشته است . چرا او را به همراه ندارد ؟... اشک شوق از ديدگانم سرازير شد و رعشه براندامم مستولي . در يک لحظه تصميم گرفتم در مقام دفاع از يک انسان فرياد بزنم و از او کمک بخواهم . ولي ناگهان همين که دهان باز کردم ، با صداي غرايي فرياد زدم : « بع بع ...» و در همان حال ....»

مجموع داستان « تصوير خيال » در 88 صفحه با قيمت 480 تومان و در 2200 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است .