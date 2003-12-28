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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۸

تصوير خيال در انتشارات سوره مهر

تصوير خيال در انتشارات سوره مهر

مجموعه داستان «تصوير خيال» كار ي از مركز آفرينشهاي ادبي نوشته اكبر رضي زاده توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر"در اين مجموعه داستانهاي زير ديده مي شود : تصوير خيال ، شب وصال ، سايه مات شبح ، فاجعه تيغ ، سرباز بازنشسته ، گوشي و سرپناه .در داستان  « فاجعه تيغ » که يکي از داستانهاي اين مجموعه است آمده :«...هلهله اي عجيب در ميان جمعيت بيرون مغازه افتاد . چشمها هراسان و چهره ها برافروخته بودند . زبانم از گوشه دهانم بيرون آمده بود وگوشهايم به شدت تکان مي خورد . تيغ «اوس محمود» در آستانه حرکت بود که ناگاه خواجه شيراز را  پياله به دست با ردايي سبز رنگ بيرون مغازه ديدم ، که غزل عاشقانه زيبايي را زمزمه مي کرد و با ايما و اشاره مرا به طرف خود مي خواند .يالعجب ...حافط در اين گيرودار چه مي کند ؟ قرنها را چگونه درنورديده و به فرياد من رسيده است ؟ پس شاخه نبات زيبايش کجاست ؟ چرا او را تنها گذاشته است . چرا او را به همراه ندارد ؟... اشک شوق از ديدگانم سرازير شد و رعشه براندامم مستولي . در يک لحظه تصميم گرفتم در مقام دفاع از يک انسان فرياد بزنم و از او کمک بخواهم . ولي ناگهان همين که دهان باز کردم ، با صداي غرايي فرياد زدم : « بع بع ...» و در همان حال ....»

مجموع داستان « تصوير خيال » در 88 صفحه با قيمت 480 تومان و در 2200 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است . 

 

کد مطلب 47423

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    نظرات

    • سمین رافع ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
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      پاسخ
      سلام. چرا کتابی به این زیبایی و پر محتوایی تجدید چاپ نشده است. پس حوزه هنری سوره مهرمشغول چه کاری است که کتاب تصویر خیال را که با قلم شیوا وزبان لطیف اکبر رضی زاده به پاپ رسیده را تجدید چاپ نمی کند

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