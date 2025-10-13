به گزارش خبرگزاری مهر، «خانمهای این خانه» روایت داستانی زندگی زینب بابایی امیری و دخترانش است. آنها در روزهای پیش از انقلاب به فعالیتهای انقلابی پرداخته و در دوره پیروزی انقلاب نیز با جهاد سازندگی و دیگر سازمانهای انقلابی همکاری داشتهاند. همچنین با وقوع جنگ تحمیلی، این خانواده تلاشهای مضاعفی درخصوص حمایت از رزمندهها و خانوادههای جنگزدهای که به شهر بجنورد میآمدند، داشتند. «خانمهای این خانه» روایت داستانی فداکاریها و تلاشهای زنانی است که پای عقیدهشان ایستادند.
نویسنده این اثر در مقدمه کتاب به مسیر تألیف و انتشار آن اشاره کرده و از سختیهای انجام مصاحبه با افراد اصلی کتاب مانند زینب بابایی امیری سخن گفته است؛ چراکه این بانوی مجاهد، در سال ۱۳۹۷ از دنیا رفت و ادامه کار چندماهی دچار اختلال شد و پس آن، طالبپور با گذر از چالشهای روحی دیگر که برای خانوادهاش رخ داد، گفتوگو با دختران زندهیاد بابایی را ادامه داد و برای دیدن هر کدام از آنها سفر کرد و در نهایت این اثر پس از چندینسال تلاش به ثمر نشست و منتشر شد.
بخشی از متن کتاب «خانمهای این خانه»:
یک گوشمان به رادیو بود یکی هم به دهان حاجآقا مهماننواز. هر روز راهپیمایی بودیم، هر روزم زیادتر مشدیم. اما یه عده بودن که خودشانِ تو صف مردم جا مکردن. همون مرده که رادیومانِ گرفت نداد چهار پنج تا پسر داشت با یک دختر. طفل معصوم هممدرسه همین دخترای من بود؛ چند بارم آمده بود خانه ما. همین بچه رِ برادرشان از راه درآوردن، بردن سمت منافقا. بعد انقلابم زیاد طول نکشید گرفتن اعدامشان کردن. هیچ یادم نمره! همیشه مگم باید برادراش جواب این بچه رِ بدن. اینجور آدمم بود توی راهپیمایی میآمد، اما بعداً خودشانِ نشان دادن. اینا واقعاً انقلابی نبودن.
انتشارات سوره مهر، کتاب «خانمهای این خانه» به قلم عاطفه طالبپور را در ۵۲۴ صفحه و بهای ۶۴۵ هزار تومان منتشر کرده است.
