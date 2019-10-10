سازمان دامپزشکی جلوتر از بحران/ ۴۰۰۰ نیروی فعال در حوزه دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور بعدازظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت هفته دامپزشکی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار ضمن بیان اینکه دامپزشکی به بهره‌گیری از منویان رهبر معظم انقلاب به سمت خودکفایی حوزه خود گام برداشته و در این زمینه موفق به کسب دستاوردهای خوبی شده است، ابراز داشت: بر این اساس دامپزشکی همواره با برخورداری از چهار هزار نیروی فعال جلوتر از بحران‌ها گام برداشته است.

وی ضمن بیان اینکه تحریم‌ها نتوانست برای سازمان دامپزشکی تهدیدی محسوب شود، افزود: این تهدید به فرصتی برای رسیدن به خودکفایی در تولید واکسن و داروهای دامی تبدیل شد و نشان دادیم که امروز اقتصاد کشور در حوزه دامپزشکی از نفت جدا و به دنبال تولید داخل است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بابیان اینکه این سازمان دبیر کلی منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام را عهده‌دار است، ابراز داشت: این امر باعث شد تا کشورهای بسیاری خواهان امضای پروتکل‌های بهداشت دامی با ایران شوند که زمینه خوبی برای انتقال داده‌ها و تجربیات این حوزه خواهد بود.

رفیعی پور بابیان اینکه دستاوردهای دامپزشکی ایران به عنوان الگوی اجرایی برای سایر کشورها شناخته‌شده است، تصریح کرد: همین موضوع نشان می‌دهد که دامپزشکی کشور توانسته خود را ارتقا دهد و امروز به عنوان نمونه‌ای بارز در این حوزه بدرخشد لذا به‌جرئت می‌توان گفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها باعث ارتقای دامپزشکی شده است.

وی ضمن بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ادامه این مسیر در دستور کار دامپزشکی قرار دارد، افزود: قطعا با اصلاح و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید می‌کوشیم تا با رها کردن خودمان از نفت به اقتصاد پایدار و شکوفا دست پیدا کنیم.