صادرات ۹ فرآورده خام دامی از اردبیل به ۱۰ کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز رزمایش جهادی دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به صادرات ۹ فرآورده خام دامی به ۱۰ کشور جهان در یک سال گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته آلایش غیر خوراکی دام، پا و پنجه مرغ و تخم مرغ نطفه‌دار، دنبه گوسفندی و سایر محصولات دامی به کشورهایی همچون ویتنام، تایلند، ترکیه، ارمنستان و قرقیزستان، آذربایجان و عراق، گرجستان و مالزی صادر کرده‌ایم و در تلاش هستیم این میزان صادرات را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵۰ نوع بیماری قابل انتقال بین انسان و دام وجود دارد، ادامه داد: در ۷ ماهه گذشته سالجاری ۴ میلیون و ۴۰۰ دز واکسن علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام استفاده شده و محل‌های نگهداری ۱۰۵ میلیون قطعه طیور سم‌پاشی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل افزود: دامپزشکی در خط مقدم بیماری‌های دامی قرار دارد که اگر این بیماری‌ها در جمعیت دامی کنترل نشود کنترل آن در جمعیت انسانی به مراتب دشوار، هزینه بر و بسیار سخت خواهد بود.

تکلوی بیان کرد: همکاران ما در کشتارگاه‌ها و مراکز نگهداری دام در حین مبارزه با بیماری‌ها اغلب دچار مشکل و ابتلا به بیماری‌ها می‌شوند اما اجازه نمی‌دهند جامعه انسانی به آن مبتلا شود.

وی تصریح کرد: مشارکت و همت همگانی، تأمین امکانات و اعتبار کافی، تعامل و همکاری مطلوب و بین بخشی و همکاری‌های زنجیره‌ای بین دستگاه‌ها از مهمترین راه‌های کنترل پیشگیری و ریشه کنی این بیماری‌ها است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل همچنین به اجرای این رزمایش در استان اشاره کرد و گفت: رزمایش جهادی دامپزشکی در ۶ شهرستان اردبیل از جمله اصلاندوز، پارس‌آباد، بیله‌سوار، خلخال، کوثر و مشگین‌شهر به مدت ۲ روز در ۱۱ و ۱۲ آبان ماه اجرا می‌شود.