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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۱۴

دریک‌سال گذشته صورت گرفت؛

صادرات ۹ فرآورده خام دامی از اردبیل به ۱۰ کشور جهان

صادرات ۹ فرآورده خام دامی از اردبیل به ۱۰ کشور جهان

اردبیل- مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: ۹ فرآورده خام دامی در یک‌سال گذشته از استان اردبیل به ۱۰ کشور جهان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز رزمایش جهادی دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به صادرات ۹ فرآورده خام دامی به ۱۰ کشور جهان در یک سال گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته آلایش غیر خوراکی دام، پا و پنجه مرغ و تخم مرغ نطفه‌دار، دنبه گوسفندی و سایر محصولات دامی به کشورهایی همچون ویتنام، تایلند، ترکیه، ارمنستان و قرقیزستان، آذربایجان و عراق، گرجستان و مالزی صادر کرده‌ایم و در تلاش هستیم این میزان صادرات را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵۰ نوع بیماری قابل انتقال بین انسان و دام وجود دارد، ادامه داد: در ۷ ماهه گذشته سالجاری ۴ میلیون و ۴۰۰ دز واکسن علیه بیماری‌های مشترک انسان و دام استفاده شده و محل‌های نگهداری ۱۰۵ میلیون قطعه طیور سم‌پاشی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل افزود: دامپزشکی در خط مقدم بیماری‌های دامی قرار دارد که اگر این بیماری‌ها در جمعیت دامی کنترل نشود کنترل آن در جمعیت انسانی به مراتب دشوار، هزینه بر و بسیار سخت خواهد بود.

تکلوی بیان کرد: همکاران ما در کشتارگاه‌ها و مراکز نگهداری دام در حین مبارزه با بیماری‌ها اغلب دچار مشکل و ابتلا به بیماری‌ها می‌شوند اما اجازه نمی‌دهند جامعه انسانی به آن مبتلا شود.

وی تصریح کرد: مشارکت و همت همگانی، تأمین امکانات و اعتبار کافی، تعامل و همکاری مطلوب و بین بخشی و همکاری‌های زنجیره‌ای بین دستگاه‌ها از مهمترین راه‌های کنترل پیشگیری و ریشه کنی این بیماری‌ها است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل همچنین به اجرای این رزمایش در استان اشاره کرد و گفت: رزمایش جهادی دامپزشکی در ۶ شهرستان اردبیل از جمله اصلاندوز، پارس‌آباد، بیله‌سوار، خلخال، کوثر و مشگین‌شهر به مدت ۲ روز در ۱۱ و ۱۲ آبان ماه اجرا می‌شود.

کد مطلب 5623012

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    نظرات

    • خدا بنده AE ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
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      خیلی زرنگی کارخانه بزن خودت لوازم ارایشی و... تولید کن .خام فروشی هم افتخار داره

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