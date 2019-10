نوای حب الحسین یجمعنا در مسیر کربلا تماشایی شد/قرار در «عمود ۹۷۵»

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی «مأوا» در آستانه اربعین حضرت سیدالشهدا(ع) با اجرای پروژه نمایشی-موسیقایی «حسین یجمعنا» در محل عمود ۹۷۵ میزبان زائران مسیر بزرگترین اجتماع شیعیان جهان است.

این پروژه نمایشی-موسیقایی با توجه به گسترده شدن رخداد اربعین در همه ابعاد و تمرکز بر تنوع حضور مخاطبان مختلف با زبان‌های مختلف در این مسیر اجرا می‌شود. این نوع اجرا ترکیبی از اجرای سرودهای متصل به هم به همراه هنرهای نمایشی و جذابیت‌های بصری است که به مدت ۳۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

پروژه موسیقایی-نمایشی «حسین یجمعنا» عنوان یکی از فعالیت‌هایی است که در طول مسیر راه پیمایی زائران اربعین از ساعت ۷ صبح تا ۲۱ شب در فواصل زمانی معین اجرا می‌شود. این پروژه در قالب چند سرود-نمایش که هرکدام برای خود سناریویی ویژه دارند به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی خوانده می‌شود تا مخاطبان مختلف بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

محور محتوایی اشعار و سرودهای این پروژه درونمایه‌ای از همدلی و وحدت حول محور عزاداری حضرت امام حسین(ع) و همدلی و وحدت شیعیان در دفاع از مرزهای اعتقادی و میهنی، مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و همچنین اهمیت جهانی شدن و شناساندن امام حسین(ع) است.

یکی دیگر از برنامه‌هایی که در قالب «موکب سفیرآفتاب» در عمود ۹۷۵ طراحی شده، در اختیار قرار دادن صحنه اجرا به گروه‌های سرودی است که در مسیر راهپیمایی اربعین حاضر شده‌اند. عوامل اجرایی «سفیر آفتاب» طی فراخوانی با عنوان سرود نذری از گروه‌های سرود حاضر در پیاده‌روی اربعین دعوت کرد تا از ظرفیت مجموعه ماوا در عمود ۹۷۵ برای اجرای سرود استفاده کنند.

در بخش‌هایی از این اجراها نیز قطعه‌ای هم برای تشکر از خادمان و موکب‌داران تدارک دیده شده تا خادمانی که در مسیر راهپیمایی اربعین زحمت می‌کشند با این شیوه از آن‌ها قدردانی شود.

در بخشی از این «نوانمایش» که مربوط به قدردانی از زحمات موکب داران و خدام می‌شود، آمده است:

حب الحسین یجمعنا

عشق حسین ما را گرد هم آورده است

‏The love of Hussein has brought us together

مشیاً وصلنا هاهُنا

پیاه آمده ایم و به اینجا رسیدیم

‏ We have walked and reached this place

شکراً لکم اخواننا

از شما ممنونیم ای برادران

‏thank you dear brothers



فالنهتفُ شِعارُنا

اینک شعارمان را با شما سر می‌دهیم که

‏Now, we shall call out our slogan together



حب الحسین یجمعناحب الحسین

عشق حسین ما را گرد هم آورده ست آری عشق حسین

‏The love of Hussein has brought us together! Yes, the love of Hussein!



یالینضرب بیکم مثل

ای که در ایستادگی ضرب المثل شدید

‏O you who have become exemplary in perseverance,



واحدکم ایعادل جبل

و هرکدامتان همچون کوهی در استواری خویش است

‏Each of you are resilient like a mountain.



وحی الخدامه الکم نزل

این وحی خدمت به زائران بر شما نازل می‌شود که

‏This revelation has been made to you to serve the pilgrims,



حی علی خیر العمل

بشتابید به سوی بهترین اعمال

‏Hasten towards the best of deeds!



شکرا لهذا الاهتمام

ممنونیم از این همه تلاش و جهاد

‏We are grateful for all your efforts and hard work,



ضیفتمونا کل عام

از این که هر سال ما را میزبانی کردید

‏For hosting us every year.



یا خادمین للامام

ای خادمان امام حسین(ع)

‏O servants of Imam Hussein!



نهجا رسمتم بالعطافی الاربعین

مسیر یگانه‌ای از سخاوت را ترسین کردید در اربعین حسین

‏You portrayed a unified path of benevolence for Arbaeen.



حب الحسین یجمعنا حب الحسین

عشق حسین ما را گرد هم آورده ست آری عشق حسین

‏The love of Hussein has brought us together! Yes, the love of Hussein!



مشایه اجینه الکربله

با پای پیاده به کربلا آمده ایم

‏We have come to Karbala on foot,



و الرایه رفت بالعُله

و بیرق ما در آسمان برافراشته شد

‏And our flag touched the sky,



و صوت اللی بالموکب عِله

و از هر موکبی که گذشتیم بانگ زدند که:

‏And when we passed each Mowkeb, they would say:



اتفضل یزایر یا هله

بفرما ای زائر صد مرحبا به تو

‏You are welcome O pilgrim, well done!