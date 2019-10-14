برخوردهای متفاوت هنرمندان با فیگور در «سکوت نامحسوس»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی «سکوت نامحسوس» متشکل از آثار ۱۵ نقاش عصر جمعه ۱۹ مهرماه در گالری مژده آغاز به کار کرد. آثار این هنرمندان که شیوه کاری آنها ماهیتی فیگوراتیو دارد، از پس نگاه هنرمندان باتجربهای خلق شده که جنبههای بصری محیط پیرامونی خود را با ماهیتی روانشناختی در معرض دید مخاطبان قرار دادهاند.
علی خالق درباره گردآوری آثار این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه «سکوت نامحسوس» هنرمندانی که سالها در زمینه نقاشی فیگوراتیو فعالیت و دغدغه دارند دعوت کردم و به نظرم یک نمایشگاه جذاب شکل گرفته است که در آن هر هنرمند قلم خودش را دارد. بعضی از آثار این نمایشگاه کاملاً فیگوراتیو هستند و برخی ماهیتی شبیه به آبستره دارند. این تضادها در مجموعه، تفاوت قلم هنرمندان و زاویه نگاه آنها را نشان میدهد که موضوع بسیار مهمی است. به طور کلی برخوردهای مختلفی با فیگور را در این مجموعه آثار شاهد هستیم. به عنوان مثال در آثار علیرضا آدمبکان فضای انتزاعی میبینیم یا در تابلوی لیلا ویسمه فضای گستردهای را میبینیم که لکههایی مانند فیگور انسان در آن حضور دارد.
وی بیان کرد: هنرمندان حاضر در این نمایشگاه سالهاست که به این شیوه کار میکنند و همه مخاطبان نیز با فضای کاری آنها آشنا هستند و حالا در کنار هم قرار گرفتن این آثار در یک نمایشگاه به مخاطبان این فرصت را میدهد که از وضعیت نقاشی فیگوراتیو و زوایای پنهان هنرمندان در قالب آثار خود آگاه شوند.
در نمایشگاه «سکوت نامحسوس» آثاری از علیرضا آدمبکان، علیرضا چلیپا، بهنام کامرانی، حسین تمجید، لیلا ویسمه، مسعود کشمیری، مهرداد خطایی، مرتضی خسروی، اوژن شیراوژن، سعید احمدزاده، علی خالق، نزار موسوینیا، احسان نصری، داریوش قرهزاد و حمیده حجار به نمایش درآمده است.
این نمایشگاه تا ۲۶ مهرماه در گالری مژده به نشانی سعادتآباد، علامه شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پلاک ۲۷ میزبان علاقمندان به هنر است.
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