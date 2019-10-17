جت آموزشی «یاسین» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حجت الاسلام آقاجان‌پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشوری و لشکری، هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین» مجهز به موتور ملی(اوج) در پایگاه شهید نوژه همدان رونمائی و به پرواز درآمد.

جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین» دارای دوازده متر طول، ۴مترارتفاع و پنج و نیم تن وزن بدون بار در شرایط برخاست عملیاتی است و می تواند تا سقف دوازده کیلومتر به پرواز درآید.

بال این هواپیما با بیش از ۱۰متر طول و ۲۴ مترمربع مساحت به شکلی طراحی شده است تا این هواپیما بتواند با حداقل سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا در نشست و برخاست قرار بگیرد و سرعت خود را در سطح دریا به سرعت زیر صوت برساند.

وجود یک باله افقی کاملاً چرخان در دم این هواپیما محدودیت خلبان را برای انجام مانورهای مختلف و به خصوص خروج از حالت «اسپین» یا سقوط دورانی برطرف می کند.

جت آموزشی پیشرفته «یاسین» از دوموتور توربو جت با قدرت رانش ۷هزار پوند بهره می برد که از نظر قدرت در رده موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست.

کابین این هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر هم سطح به گونه ای طراحی شده است تا میدان دید راحت و وسیعی را برای شاگرد در کابین جلو و به ویژه استاد خلبان در کابین عقب فراهم کند.

صندلی پران این هواپیما نسبت به نمونه های خارجی خود قادر است در سرعت صفر یعنی روی باند و در هر شرایطی فعال شده و سرنشین ها را در کسری از ثانیه تا ۱۰۰ متر به بیرون از هواپیما پرتاب کند.

میزان مسافت باندی که این هواپیما برای فرود احتیاج دارد تنها ۷۰۰ متر است و هواپیمای یاسین حتی قابلیت فرود بر روی باندهای کوتاه را داراست.

ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته در زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی قرار گرفته و آمادگی دارد این توانمندی را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد.

صنعت هوایی یکی از صنایع پرهزینه و پیچیده دنیا محسوب می شود و حدود ۱۰ کشور به شکل قطعی در عرصه هواپیماسازی فعالیت دارند و حدود۲۰ کشور نیز به دنباله روی از آنها در پی دستیابی به این تکنولوژی هستند.

صنعت هوایی یکی از مولفه های برتری ساز کشورها در حوزه های علمی، فنی، صنعتی و آموزشی کشورهای پیشرفته قلمداد می شود که از سرریز دستاوردهای آن دیگر حوزه های صنعتی بهره مند می شوند.

به گزارش مهر، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و خروج هزاران مستشار نظامی از کشورمان و با شروع جنگ تحمیلی هشت ساله موج گسترده ای از تحریم های ظالمانه در حوزه های مختلف بویژه صنعت دفاعی و صنایع هوایی بر کشورمان تحمیل شد.

نیروی هوایی ارتش که درگیر جنگی تمام عیار با رژیم بعثی عراق و همپیمانان غربی اش بود با خروج مستشاران نظامی و جلوگیری از ارسال قطعات هواپیما، عزم خود را برای خود اتکائی جزم کرد و در راستای قطع وابستگی از همه کشورهای غربی و با اتکا به دانش متخصصین و کارکنان فنی خود خلاء حضور کارشناسان غربی را به شایستگی پر کرد.

در این بین نیروی هوایی ارتش برای آموزش خلبانان خود و عدم وابستگی به سایر کشورها، نیازمند در اختیار داشتن هواپیمایی بومی به منظور آموزش پیشرفته خلبانان شکاری خود بود. این هواپیما باید ویژگی های خاصی همچون دوکابین، دو موتور، سرعت زیر صوت، محدوده سرعت نشست و برخاست مناسب و ... را می داشت تا خلبانان قبل از شروع کار با هواپیمای شکاری و جنگنده از آمادگی لازم برخوردار شوند.

با آگاهی از این نیازمندی بود که نیروی هوایی ارتش با اعلام نیاز خود به صنعت دفاعی خواستار تأمین این نیاز حیاتی خود شد و بر این اساس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت رفع این مشکل با شکل دهی مراکز طراحی و فنی پیشرفته و آزمایشگاه‌های پشتیبان و تیم مدیریت پروژه در سازمان صنایع هوایی، موضوع طراحی و ساخت «هواپیمای جت آموزشی تمام ایرانی پیشرفته زیر صوت» را در دستور کار خود قرار داد و پس از سال‌ها تلاش، خودباوری ، خود اتکایی و بهره مندی از ظرفیت مراکز دانش بنیان و مشارکت تمام عیار نیروی هوایی ارتش پس از سال ها تلاش موفق به تولید و ساخت جت آموزشی پیشرفته و رونمائی از این دستاورد ارزشمند ملی شد.

