به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی در این نهاد طی هفت‌ماهه امسال ۷۲ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: هدف از ایجاد فرصت‌های شغلی توانمندسازی و افزایش مهارت مددجویان است تا بتوانند کمک‌خرجی برای خانواده خود باشند.

وی ضمن بیان اینکه عمده مشاغل ایجادشده درزمینهٔ خدماتی با ۲۸۵ طرح است، افزود: ۲۷۵ طرح دام‌پروری، ۴۵ طرح کشاورزی، ۲۰ طرح صنایع‌دستی و ۱۷ طرح صنعتی و معدنی و یک طرح شیلات به ترتیب بیشترین فرصت اشتغال را برای مددجویان طی هفت‌ماهه امسال فراهم کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه طی هفت‌ماهه امسال ۶۴۳ فرصت شغلی پایدار برای مددجویان این نهاد فراهم‌شده است، ابراز داشت: این اشتغال بااعتبار ۲۴ میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان در قالب تسهیلات اشتغال‌زایی ایجاد شد.

خدابنده بابیان اینکه ۹۰ طرح از منابع قرض‌الحسنه امداد ولایت، ۲۸۶ طرح از محل قرض‌الحسنه بانک‌ها در قالب تسهیلات به مددجویان و نیازمندان استان سمنان پرداخت‌شده است، تصریح کرد: ۱۷۸ فقره تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی و بقیه از طریق سایر منابع تأمین‌شده است.

وی افزود: طی هفت‌ماهه سال جاری یک‌هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان سمنان آموزش‌های مهارتی در قالب، آموزش‌های مقدماتی، مهارتی اشتغال و پایدارسازی و توسعه را فراگرفتند.