ایجاد ۳ هزار و ۲۰ فرصت شغلی برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد

علی‌اصغر قلی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت مهم‌ترین برنامه کمیته امداد در حوزه توانمندسازی است.

وی افزود: سال گذشته سه هزار و ۲۰ فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد و ۴۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی از محل تبصره ۱۵ قانون بودجه و منابع صندوق امداد ولایت پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به نتایج نظارت بر طرح‌های اشتغال گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، ۲۴۰ طرح به‌صورت تصادفی راستی‌آزمایی شد که بیش از ۹۵ درصد آنها موفق و پایدار بوده و کمترین میزان انحراف در اجرای طرح‌ها مشاهده شده است.

وی مهم‌ترین موانع اشتغال مددجویان را ضعف فرهنگ کارآفرینی، کمبود فرصت‌های شغلی، محدودیت منابع بانکی، همکاری نکردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و مشکلات مربوط به تأمین ضامن عنوان کرد.

قلی پور افزود: بازپرداخت تسهیلات اشتغال بسته به نوع طرح بین پنج تا هفت سال و به‌صورت قرض‌الحسنه انجام می‌شود.