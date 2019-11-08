نمازجمعه محور وحدت است/ مازندران دروازه امامت و ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد علی اکبری در سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه ساری و مراسم معارفه امام جمعه جدید ساری با اظهار اینکه الحمدالله در چنین مقطعی و سرسفره شهدا قرار داریم اظهار داشت: به این روحیه فداکاری و ایثارگری در جامعه نیاز داریم.

وی با اظهار اینکه مازندارن از انقلاب اسلامی برکات معنوی فراوانی برده است از خداوند تبارک برای آیت الله نورالله طبرسی آرزوی سلامتی و شفا کرد و افزود: امیدواریم بهره مردم منطقه از وجود ایشان امام پیدا کند.

وی با بیان اینکه دور جدیدی از امامت جمعه و نماینده ولی فقیه در استان آغاز می شود گفت: با انتخاب رهبر عزیز و عالیقدر، حجت الاسلام محمدی لائینی به عنوان امام جمعه جدید منصوب شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواستار تداوم باشکوه نمازجمعه در استان مازندران شد و گفت: انشالله منویات مقام معظم رهبری با تلاش همگان بهتر از گذشته در آغاز چله دوم انقلاب اسلامی پیش رود.

حجت الاسلام علی اکبری با بیان اینکه نماز جمعه محل نزول عنایات الهی و فرشتگان خدای متعال و حج هفتگی مساکین است افزود: در نمازجمعه مومنین کنار هم قرار می گیرند و حول این اجتماع رحمت الهی و توفیق الهی و برادری و استقلال در برابر جهان کفر شکل می گیرد و باعث می شود در مقابل جهان کفر بایستیم.

حجت الاسلام علی اکبری با بیان اینکه نماز جمعه باعث اتصال قلبهای مسلمین می شود و ظرفیت ها به هم گره می خورد افزود: کفار که می خواهند بر جامعه مسلط شوند ولی در نمازجمعه یک جبهه متحد و نفوذناپذیرشکل می گیرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: جبهه کفر که در مقابل اسلام صف آرایی کرده اند و با این اجتماع وحدت بخش و با محوریت امام جمعه، سد نفوذپذیری ایجاد می شود زیرا جامعه بر اساس امام است که شکل می گیرد و سازماندهی می شود و اگر امام نباشد جامعه دچار پراکندگی خواهد شد.

وی با اظهار اینکه امام حلقه اتصال و وحدت و یکپارچگی است و جامعه را متحد می کند گفت: نمازجمعه حرکت عمومی امت است که پیوستگی و اتحاد پیدا می کند و از رحمت الهی به شرط جماعت بهره مند می شوند و در برابر کفر نفوذناپذیر می شود.

وی تصریح کرد: هر برکتی که به ما می رسد از برکت امام امت است زیرا با محوریت امام امت ساخته می شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه مازندران در شکل گیری تاریخ شیعه سربلند است گفت: مازندران دروازه امامت و ولایت است و بیش از 10 هزار و 400 شهید تقدیم کرده است.