مخالفت با درخواست جمهوریخواهان برای شهادت علنی افشاگر اوکراین گیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعات مجلس آمریکا، درخواست جمهوریخواهان مبنی برلزوم شهادت علنی افشاگر تماس تلفنی «ولادیمیر زلنسکی» و «دونالد ترامپ» روسای جمهوری اکراین و ایالات متحده، در جلسه استیضاح عمومی هفته آینده را رد کرد و گفت که علنی شدن آن غیر ضروری است.

جمهوریخواهان خواستار شهادت علنی هانتر پسر جو بایدن و همچنین فردی که برای اولین بار تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی را افشا کرده هستند.

کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که تلاش های ترامپ و متحدانش در کنگره را برای تهدید ، ارعاب و تلافی اقدام فردی که با شجاعت اقدام به افشاگری کرده است را تسهیل نخواهد کرد.

طبق قوانین کنگره، این افشاگر حق دارد ناشناس بماند تا از آسیب های احتمالی در امان باشد.

علاوه بر این، این استیضاح حاوی ادله بسیاری برگرفته از شاهدان، اسناد و نیز سخنان خود رئیس جمهور در تماس ۲۵ ژوئیه است.

شیف در ماه سپتامبر نیز گفته بود که این افشاگر خیلی زود در مقابل کنگره حاضر خواهد شد اما شهادت وی در هفته های آینده ضرورتی ندارد.