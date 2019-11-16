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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۸:۱۹

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

دولت برای حمایت ازشرکت‌های استارت‌آپی ودانش بنیان اهتمام جدی دارد

دولت برای حمایت ازشرکت‌های استارت‌آپی ودانش بنیان اهتمام جدی دارد

سنندج - معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: حمایت از شرکت های استارت آپی و دانش بنیان از سوی دولت به صورت جدی انجام گرفته و در راستای رفع مشکلات پیش روی این حوزه تلاش جدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، محمد نهاوندیان روز جمعه در بازدید از بخش ها و شرکت های مختلف حاضر در پارک علم و فناوری استان کردستان در گفت و گو با جوانان نوآور کردستانی در جریان ایده های فن آورانه و طرح های استارت آپی آنها قرار گرفت.

در این بازدید مدیران و اعضای شرکت های دانش بنیان ضمن معرفی طرح ها و ایده های فن آورانه، مشکلات و درخواست های خود را از نزدیک با معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح کردند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن اطلاع از طرح های فن آورانه موجود و ارائه راهنمایی های لازم، نسبت به پیگیری درخواست ها و رفع برخی مشکلات مطرح شده قول مساعدت داد.

کمک به توسعه و تجاری سازی فناوری، مساعدت در بازاریابی و فروش محصولات تولید شده، تقویت ارتباط بین دانشگاه و فناوری های نو، کمک به گسترش فضای کسب و کار برای شرکت های دانش بنیان و کمک به افزایش صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان و ارائه تسهیلات بانکی از جمله درخواست ها و مطالباتی بود که اعضا و روسای شرکت های دانش بنیان در این بازدید مطرح کردند.

کد مطلب 4773105

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