نصب برچسب قیمت در تمام واحدها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در گردهمایی هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی که با موضوع سیاست اصلاح قیمت و مصرف سوخت برگزار شده بود، گفت: بسیج یک بخش باعظمت است و اصناف تشکل معظمی هستند که نقش بی بدیلی را در دوران انقلاب و حتی قبل از آن ایفا کرده اند، به نحوی که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ نیز بازار را به خوبی مدیریت کرده و حرف اول را در تأمین نیازهای مردم می زدند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر اتفاقی که قرار باشد در حوزه بازار رخ دهد، باید همراه با نظارت و کنترل بازاریان و بسیج اصناف باشد به خصوص اینکه اصناف همواره در کنار مردم در دوره های سخت قرار داشته و این موضوع که آنها در گرانی بنزین مترصد فرصتی هستند تا کالای خود را گران تر بفروشند، صحت ندارد.

وی تصریح کرد: بخش عمده ای از اصناف و بازاریان معتمدان محله خود به شمار آمده و اگر چه ممکن است عرضه کننده یک کالا باشند اما در دهها کالای دیگر خریدار به شمار آمده و به طور طبیعی از گرانی استقبال نمی کنند.

مدرس خیابانی معتقد است که افرادی که طی روزهای گذشته از وضعیت کنونی و آب گل آلود ماهی گرفته اند، از جنس اصناف نیستند و اگر سوءاستفاده ای در این فضا صورت می گیرد، افرادی هستند که لباس اصناف به تن کرده اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از سال 73 که در حوزه بازرسی حضور داشته ام رابطه همکاری تنگاتنگی را با بسیج اصناف و بازاریان دارم و سازمان بازرسی و نظارت نیز در همان سال 73 بدون بازرس و با کمک بسیجی ها بازار را کنترل می کرد.

وی با بیان اینکه در برهه کنونی به دلیل شرایط خاص کشور، قداست بسیج باید محافظت شود، خاطرنشان کرد: اینکه بسیج در حوزه برخورد با تخلفات صنفی وارد شود، باید مدیریت شود چرا که جایگاه بسیج بالاتر از بازرسی و گشت های مشترک است.

مدرس خیابانی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار از اولین ساعت اجرای سیاست تغییر نرخ بنزین وارد عمل شده و جلسات خود را برگزار نموده است به نحوی که جلسه اول با حضور وزیر صنعت برگزار شده و جلسات بعدی نیز با حضور قائم مقام وزیر تشکیل شده است و تا زمانی که اوضاع به شرایط عادی برگردد، جلسات به صورت روزانه و مستمر برگزار می شود.

وی اطمینان داد: وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بالاترین سطح ممکن طی سال های گذشته قرار دارد و هیچ زمانی به لحاظ موجودی و کفاف کالاهای اساسی به منظور کنترل بازار، چنین شرایطی مشاهده نشده است، این در حالی است که امروز نیز جلسه رفع مشکل رسوب کالا در بنادر برگزار شده و هر کجا که کمبودی احساس شود، ذخایر کالایی استراتژیک به بازار تزریق خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز را یک عامل اثرگذار در بازار کالاها دانست و خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز مدیریت شود، اثر آن بر روی سایر کالاها و کنترل بازار نمودار خواهد شد و هم اکنون که ثبات در نرخ ارز مشاهده می شود، جای نگرانی در قیمت کالاها وجود ندارد به خصوص اینکه ذخایر بی نظیری هم اکنون در کشور فراهم است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه اگر اصلاح قیمت بنزین در دوره التهابات ارزی و یا زمانی که موجودی کالاهای اساسی در سطح مناسبی وجود نداشته باشد عملیاتی گردد، به طور قطع تبعات زیادی در بازار قابل مشاهده خواهد بود اما اکنون در بهترین شرایط برای این جراحی اقتصادی قرار داریم.

وی به انجام مطالعه ای در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: بر این اساس حداکثر اثر قیمت بنزین بر روی نرخ کالاها 4 درصد دیده شده و به شدت مراقبت خواهیم کرد تا هیچ تولیدکننده یا عرضه کننده کالا به بهانه افزایش قیمت بنزین پرچم افزایش قیمت را بالا نبرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: به هر حال بنزین یکی از نهاده های مؤثر در قیمت است و بر همین اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا اطلاع ثانوی هیچ گونه پرونده درخواست افزایش قیمت را پذیرش نخواهد کرد، چرا که باید با لحاظ کردن همه شرایط، اقدام به تغییر نرخ کرد.

وی اظهارداشت: مبادی تولید امروز کاملا در کنترل است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به زودی اطلاعیه ای صادر خواهد کرد که هیچ افزایش قیمتی متأثر از بنزین از سوی تولیدکنندگان، انجمن ها و اتحادیه های تولیدی رخ ندهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار در استان ها فعال شده و سازمان حمایت در کنار تعزیرات حکومتی و در صورت لزوم دادستانی، بازار را تحت کنترل قرار خواهد داد، این در شرایطی است که تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای خود هستند، چرا که معتقدیم هر تولیدکننده یا عرضه کننده ای که قیمت کالای خود را در دید عموم قرار ندهد، زمینه سوءاستفاده را دارد بنابراین در حوزه نصب برچسب قیمت، نظارت ها با دقت صورت خواهد گرفت.

وی به احتکارکنندگان هشدار داد که در صورت احتکار کالا حتما ضرر خواهند کرد، چرا که علاوه بر آنکه پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، دولت وارد عمل شده و ذخایر استراتژیک را توزیع می کند تا بازار تأمین شود بنابراین ممکن است قیمت نیز همراه با کاهش باشد و این افراد از این بعد نیز ضرر کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: تمام انبارها و ذخیره های کالایی تحت پوشش سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند که بر این اساس می توان از ظرفیت های بازرسان در این حوزه نیز استفاده کرد، این درشرایطی است که 7 هزار و 500 اتحادیه در کنار 3 میلیون واحد صنفی مشغول به نظارت بر بازار هستند که در مجموع 4 هزار بازرس هر روز بازار را کنترل می کنند، ضمن اینکه گشت های تعزیرات نیز فعال است.

وی گفت: روزانه آمار بازرسی و پرونده تخلفات را به مردم گزارش خواهیم داد، ضمن اینکه شبکه توزیع را مکلف کرده ایم که مراقبت های لازم را در بُعد عرضه کالا صورت دهند، چرا که بگیر و ببند حلقه انتهای مراقبت از بازار است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه دولت هر ساله یارانه هنگفتی را بابت بنزین پرداخت می کرد، افزود: دهک ثروتمند 10 برابر دهک های ضعیف از یارانه بنزین برخوردار می شوند ضمن اینکه قاچاق نیز با توجه به تفاوت نرخ در بازار کشورهای همسایه جذاب است و از سوی دیگر مصرف انرژی ایران از چین نیز بالاتر رفته است، بنابراین هر نوع استراتژی و سیاستگذاری برای اصلاح مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی بدون اصلاح قیمت امکانپذیر نیست.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور قطع اصلاح قیمت بنزین تبعات خاص خود را دارد و یک جراحی بزرگ به شمار می رود اما با فرمان امروز مقام معظم رهبری باید بر همگان روشن باشد که این اصلاح نرخ و مصرف تنها موضوع دولت نیست، بلکه تصمیم جمعی نظام بوده است که باید با هم افزایی بتوان حداقل تبعات را در این اصلاحات شاهد بود.

وی گفت: دشمنان از فشارهای تحریمی ناامید شده و هم اکنون به دنبال این هستند که به بهانه اصلاح قیمت بنزین، کشور را دچار ضربه کنند، در حالی که هیچ شرایطی در ایران به مثابه یک کشور جنگ زده نیست و تمام تولیدات کالایی ما به گواه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.