به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح امروز(شنبه) در محل ستاد انتخابات در وزارت کشور آغاز شد.

بنا بر اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا پایان روز ششم ٩٨٠٦ نفر شامل ٨٧٥٣ مرد و ١٠٥٣ زن در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.

اکثر چهره های سیاسی، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس روز گذشته با حضور در وزارت کشور، داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم شدند، در این بین حضور برخی وزرای دولت دهم همچون صادق خلیلیان، سید محمد حسینی و محمد عباسی برای نمایندگان اصحاب رسانه قابل توجه بود.

پیش از این تعداد دیگری از وزرای دولت دهم با حضور در ستاد انتخابات و یا فرمانداری ها نام خود را در فهرست داوطلبان انتخابات مجلس در ایستگاه یازدهم ثبت کرده بود.

علی مطهری، مصطفی کواکبیان، محمد علی وکیلی، بهروز نعمتی، فاطمه رهبر، حسین سبحانی نیا، محمود صادقی، فرید موسوی هم از جمله چهره های سیاسی بودند که به وزرات کشور رفتند تا بخت خود را برای حضور در رقابت انتخابات مجلس یازدهم امتحان کنند.

مظفر: نه اصولگرا هستم نه اصلاح‌طلب/ هرکس از من حمایت کند، استقبال می‌کنم

*«حسین مظفر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام در ستاد انتخابات کشور، به ساختمان فاطمی آمد تا برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کند.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از حوزه انتخابیه تهران داوطلب انتخابات شده‌ام، اظهار کرد: گرایش‌های سیاسی جامعه دیگر معنا ندارند و مرزهای سیاسی فروریخته است.

وی افزود: من اصول انقلاب را با جان قبول دارم و حاضرم برای این اصول جان داده و شهید شوم. من عضویت اصلاح‌طلب و اصولگرایی نداشته‌ام و حزبی هم نیستم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هرکس از من حمایت کند، استقبال می‌کنم گفت: البته گرایش من اصولگرایی است ولی اصولگرای حزبی نیستم. اگر اصولگرایان من را در لیست خود قرار دهند، استقبال می‌کنم.

مظفر همچنین گفت: امیدواریم هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان در انتخابات به وحدت برسند.

وی در پاسخ به پرسشی در ارتباط با موضوع بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فضای عمومی مجمع نسبت به این موضوع مثبت نبود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مسئولین نتوانستند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند.

مظفر گفت: این موضوع بررسی شد اما رای گیری رسمی نشد. علت این بود تا فرصتی داده شود به وزارت خارجه و مسئولان دولتی تا با اروپا و اتحادیه اروپا صحبت کنند و بگویند ایران مسیری را طی کرده و شما هم قدم‌هایی بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه رای گیری فراهم شود.

وی گفت: در ارتباط با پالرمو بصورت غیررسمی بررسی‌ها انجام شده اما رسما رای گیری نشده است. به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی‌ماند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بسیاری از محتوای لوایح چهارگانه مثل قانون پولشویی و مبارزه با تروریسم به صورت قانون داخلی تصویب شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجمع هزینه رد پالرمو را قبول می کند گفت: چرا نکند؟ مجمع استدلال های روشن خود را دارد.

*«مجید امیدی شهرکی» مدیرعامل ایرنا در دوران دولت احمدی‌نژاد نیز به ستاد انتخابات کشور آمد تا برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کند.

روح‌الامینی: انفرادی در انتخابات شرکت نمی‌کنم

*«عبدالحسین روح‌الامینی» رئیس خانه احزاب با حضور در ساختمان وزارت کشور از حوزه انتخابیه تهران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی می‌گوید: «از طرف حزب توسعه و عدالت و جبهه ایستادگی از من درخواست شد که در انتخابات شرکت کنم.»

روح‌الامینی تاکید کرد: «همسر من همیشه با نامزدی من در مجلس مخالف بود اما این بار موافقت کرد و من را به این کار تشویق کرد»

عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده با هماهنگی و دعوتی که از اساتید دانشگاه‌ها و برخی از احزاب و تشکل های سیاسی شده است، تصمیم به حضور در انتخابات مجلس گرفتم.

عبدالحسین روح الامینی

وی با تأکید بر اینکه بنده تا انتها پا به پای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هستم، اظهار داشت: اگر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصمیم داشتند که بنده در لیست آنان قرار گیرم، در خدمتشان هستم اما در غیر این صورت انصراف می دهم.

روح الامینی بیان کرد: در واقع بنده به هیچ وجه به صورت انفرادی در انتخابات شرکت نمی کنم چرا که معتقدم که درست نیست از حوزه انتخابیه تهران به صورت انفرادی در انتخابات شرکت کنم.

رئیس خانه احزاب درباره وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده، تصریح کرد:به احتمال بسیار قوی شاهد وحدت نیروهای انقلابی خواهیم بود چرا که ضرورت های کشور باعث شده است که همبستگی جدی بین نیروهای انقلابی، دلسوز و ارزشی به وجود آید و از سوی دیگر مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و امیدواریم که افرادی انقلابی روی کار آیند و به داد مردم برسند و از تَکرار دولت و مجلس تَکراری جلوگیری کنند.

وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه چرا بسیاری از اصلاح‌طلبان می‌خواهند به صورت مستقل در انتخابات آینده حضور یابند؟ اظهار داشت: به اعتقاد بنده، سیاسیون و کسانی که ادعای خدمت به مردم و پذیرش مسئولیت ها را دارند، باید با مردم صادقانه، شفاف و بدون شائبه صحبت و عمل کنند.

روح‌الامینی گفت: کسانی که در صحنه اداری، سیاسی و تقنینی کشور سابقه دارند، باید کارنامه خود را ارائه دهند و کسانی هم که تازه می‌خواهند به صحنه سیاست وارد شوند باید برنامه ارائه دهند و باید به این مسئله توجه کنند که مردم ما هوشمند هستند و به عملکردها و رفتارها بیشتر از ادعاها توجه می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند از عملکرد دولت، شانه خالی کنند، اظهار داشت: کسانی که این دولت و مجلس را تَکرار کردند، باید پاسخگوی تَکرارشان باشند و بدانند که مردم دل‌خوشی از این اوضاع ندارند و حساب همه آنان یکجا دیده و نوشته می‌شود.

*«امید کریمیان» نماینده مردم در دوره مجلس نهم از حوزه انتخابیه فریمان به ستاد انتخابات کشور آمد و ثبت نام کرد.

*«حسن ونایی» نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم از حوزه انتخابیه ملایر ثبت نام کرد.

*«علی شاهرخی قبادی» نماینده مردم کوهدشت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برای انتخابات ثبت نام کرد.

*«سعید زیباکلام» استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران از حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

رسولی: در لیست اصولگرایان نباشم انصراف می‌دهم

امیرابراهیم رسولی

*«امیرابراهیم رسولی» مدیر مسئول سایت و ماهنامه نماینده از حوزه انتخابیه تهران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاران می‌گوید: «اگر در لیست اصولگرایان قرار بگیرم در عرصه انتخابات می‌مانم در غیر این صورت انصراف خواهم داد»

*«الیاس نادران» نماینده دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به ستاد انتخابات کشور آمد و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

الیاس نادران

ثبت نام خواهر نماینده تهران

از حاشیه های جالب آخرین روز ثبت نام انتخابات مجلس یازدهم، ثبت نام خواهر «فریده اولاد قباد» نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو فراکسیون امید، بود.

وی به خبرنگاران می‌گوید: «مرا "قبادی" صدا کنید تا اشتباها با خواهرم اشتباه نشود»

گفتنی است، او در چهار سال اخیر در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد.

*«سید محمدحسین محمدی» نماینده دوره مجلس نهم از حوزه انتخابیه گلپایگان ثبت نام کرد.

*«حسن تامینی» نماینده دوره هشتم و نهم مجلس از حوزه انتخابیه رشت داوطلب ورود به مجلس یازدهم شورای اسلامی شد.

ابطحی: مجلس دهم در بعد نظارتی ضعیف بود

*«محمدجواد ابطحی» نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دهم به ستاد انتخابات کشور آمد تا از حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کند.

محمدجواد ابطحی

وی در جمع خبرنگاران گفت: اگر مشارکت مردم در انتخابات مجلس به دلیل عملکرد مجلس دهم کم شود به مردم حق می‌دهم ولی رای دادن هم حق است هم تکلیف.

وی ادامه داد: حرمت امامزاده به متولی آن است، برای ریلگذاری درست حرکت‌های دولت، مجلس باید توانمند باشد.

ابطحی با بیان اینکه مجلس دهم در بعد نظارتی ضعیف بود، گفت: اگر به برخی لوایحی که در این مجلس مطرح شد توجه کنیم، طرحها و لوایح مقطعی بود. البته اولین مشکل آیین نامه مجلس است که باید درست شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس دهم در پایان گفت: نیامدن مردم پای صندوق‌ها یعنی انتخاب حداقلی. من نیز تصمیم گرفتم که از تهران و با همکاری جبهه پایداری وارد انتخابات شوم.

*«پیمان فروزش» نماینده مردم زاهدان در مجلس هشتم از حوزه انتخابیه زاهدان ثبت نام کرد.

غضنفرآبادی: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها مقتدر و محکم باشد

*«حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی» نماینده مردم بم در دوره هفتم، هشتم و نهم به ستاد انتخابات کشور آمد و از حوزه انتخابیه بم ثبت نام کرد.

وی همچنین برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کرد.

موسی غضنفرآبادی

گفتنی است، غضنفرآبادی هم‌اکنون رئیس دادگاه انقلاب تهران است.

وی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: چهار سال زمان کمی برای حل مشکلات کشور نیست و اگر مجلس بدون دغدغه رسیدگی به مشکلات مردم باشد، قطعا مشکلات بیشتر می شود و بر این اساس مجلس باید به دنبال حل مشکلات اساسی مردم باشد.

رئیس دادگاه انقلاب تهران تأکید کرد: همه مردم می‌خواهند آینده جوانان و کشور بهبود یابد و بر این اساس کسانی که صلاحیت و قدرت دارند وارد مجلس شوند. بنده به دنبال آن هستم که فرد مفیدی برای مجلس و خدمتگزار برای مردم باشم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان باید در مورد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مقتدرانه عمل کند.

غضنفرآبادی تصریح کرد: همواره افرادی هستند که علیه شورای نگهبان جوسازی می‌کنند و شورای نگهبان باید همواره محکم باشد و بداند که چه در عملکرد خود محکم باشد و چه نباشد، همیشه افرادی هستند که علیه شورای نگهبان جوسازی کرده و صحبت می‌کنند.

«فومنی» داوطلب ورود به مجلس خبرگان شد!

«محمدزارع فومنی» دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با حضور در ساختمان فاطمی، برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری مجلس از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

*«سید حسن موسوی تبریزی» نماینده دور اول مجلس به ستاد انتخابات کشور آمد تا مجددا از حوزه انتخابیه تهران داوطلب ورود به مجلس یازدهم شود.

*«مهدی کوچک‌زاده» نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی به ستاد انتخابات کشور آمد و برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

وی می‌گوید: «پس از تکمیل فرآیند ثبت نام در انتخابات می‌گویم از کدام حوزه انتخابیه می‌آیم»

*«حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه

*«احمد حکیمی‌پور» دبیرکل حزب اراده ملت و عضو سابق شورای شهر تهران از حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

«حسن نوروزی» کاندیدای خبرگان رهبری شد

*«حجت الاسلام حسن نوروزی» از حوزه انتخابیه بجنورد برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس دهم است که روز گذشته از این حوزه برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم نیز ثبت نام کرده است.

*«حامد قادرمرزی» نماینده ادوار مجلس با حضور در ستاد انتخابات کشور از حوزه انتخابیه قروه برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد.

وی در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده بود.

ثبت نام عضو سابق تیم ملی والیبال

*«بهنام محمودی» والیبالیست سابق تیم ملی ایران به ستاد انتخابات کشور آمد تا از حوزه انتخابیه کرج برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کند.

گیلانی: تابع شورای ائتلاف نیروهای انقلاب هستم

*«سهراب گیلانی» نماینده مردم شوشتر در دوره دهم مجلس با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور از حوزه انتخابیه شوشتر ثبت‌نام کرد.

وی می‌گوید: «همراه با ائتلاف نیروهای انقلابی خواهم بود و هر تصمیمی گرفته شود قابل تمکین است.»

۱۱۴۸۰ نفر داوطلب ورود به مجلس یازدهم شدند

بر اساس اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه، ۱۹۳۵ نفر به وزارت کشور و فرمانداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ثبت‌نام ۱۳۳۶ نفر قطعی شده است .

براساس این گزارش، ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۱ درصد زنان و ۸۹ درصد مردان هستند.

*«قدرت‌الله علیخانی» نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در دوره‌های ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به ستاد انتخابات کشور آمد و از حوزه انتخابیه بوئین زهرا ثبت نام کرد.

*«قاسم میرزایی نکو» نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

*«موسی قربانی» نماینده قائنات در مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم به ستاد انتخابات کشور آمد و برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد.

وی از اسفند ۱۳۹۲ معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری است.

سرپرست سابق شهرداری تهران ثبت‌نام کرد

*«سمیع‌الله حسینی مکارم» که مدتی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شده بود، برای ثبت‌نام حوزه انتخابیه کاشان به ستاد انتخابات کشور آمد.

*برخی کاندیداهایی که طی روزهای قبل برای نام‌نویسی در انتخابات مجلس یازدهم آمده بودند، در آخرین روز ثبت نام انتخابات به ستاد انتخابات کشور آمدند تا هم مدارک خود را تکمیل کرده و همچنین برخی نامزدها را مشایعت کنند؛ «محمدعلی پورمختار» و «حسین الله کرم» از جمله این افراد هستند.

*«سید ابراهیم ابراهیمی» رایزن سابق ایران در باکو، معاون مرکز پژوهش های مجلس و معاون تقنینی امور مجلس ریاست جمهوری به ستاد انتخابات کشور آمد تا برای ورود به مجلس یازدهم شانس خود را امتحان کند.

حضرتی: مشکلات مردم محصول عملکرد دولت و مجلس فعلی نیست!

*«الیاس حضرتی» قائم مقام حزب اعتماد ملی و «محمدعلی افشانی» شهردار سابق تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کردند.

حضرتی در جمع خبرنگاران گفت: من به خاطر درخواست تشکیلاتی حزب اعتماد ملی و دبیرکل محترم این حزب آمدم و گرنه نامه انصراف خودم را نوشته بودم.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم در خصوص سر لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم گفت: سر لیست پیدا کردن کار سختی است.

حضرتی در پاسخ به سئوالی در مورد عدم ثبت نام چهره های اصلاح‌طلب گفت: اکثر نماینده های موجود ثبت نام کردند. از حزب اعتماد ملی بنده و آقای افشانی از تهران ثبت نام کردیم و آقای مقتدایی هم از اهواز ثبت نام کرده است.

وی در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه مردم چرا باید به شما رای بدهند، اظهار داشت: مردم هر تصمیمی بگیرند قبول داریم، عملکرد دولت و مجلس در زمینه بنزین جای انتقاد دارد.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: هزینه های انتخاباتی‌ام را به صورت ریز اعلام می‌کنم.

قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: در شرایط فعلی کشور، آقای خاتمی و همه دلسوزان باید برای ثبت نام کاندیداها فراخوان بدهند، مردم هم باید مشارکت کنند.

وی در خصوص عملکرد مجلس دهم گفت: میانگین عملکرد مجلس دهم از مجالس هفتم، هشتم و نهم بهتر بود و مثل مجلس ششم و پنجم بود.

حضرتی ادامه داد: من با مردم ملاقات‌های زیادی دارم، مردم زیر بار مشکلات هستند که محصول کار دولت و مجلس فعلی نیست بلکه محصول عملکرد همه دولت‌ها و مجالس است.

*«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای ثبت نام از حوزه انتخابیه رشت در انتخابات مجلس یازدهم به ستاد انتخابات آمد.

*«اسماعیل جلیلی» نماینده مسجد سلیمان در مجلس نهم با حضور در ستاد انتخابات کشور از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کرد.

*«احمدی لاشکی» نماینده مردم نوشهر در مجلس نهم و دهم از حوزه انتخابیه تهران و «علی‌اصغر شعردوست» نماینده مردم تبریز در مجلس ششم ثبت نام کردند.

*«مهدی برومندی» نماینده مردم مرودشت در مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران و «ضرغام صادقی» نماینده مردم شیراز در مجلس نهم از حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کردند.

منتظری: قوه قضائیه به تخلفات انتخاباتی ورود می‌کند

*«حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور عصر امروز به وزارت کشور آمد و از فرآیند ثبت‌نام‌ داوطلبان ورود به مجلس یازدهم در ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

منتظری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز آخرین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی است و بنده وظیفه خود دانستم که برای عرض خسته نباشید خدمت کسانی که سکاندار ثبت نام هستند، به اینجا بیاییم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا آخرین مرحله ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، روند ثبت‌نام با صحت و سلامت انجام شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا با توجه به جایگاه مهم و رفیع مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس یکی از مهمترین انتخابات هاست و امیدوارم کسانی که در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند و خودشان را در معرض انتخاب مردم قرار داده‌اند، با توجه به کثرت تعداد ثبت نام کنندگان، کسانی که در حقیقت مجموعه شرایط را در خودشان نمی‌بییند و برای آنکه کار مراحل انتخابات آسان‌تر انجام شود، خود آنها انصراف دهند تا تعداد قابل قبولی باشد و شورای نگهبان و همچنین هیئت های نظارت، کارشان را با کیفیت بهتر و بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که در امر انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله سلامت انتخابات است و امیدواریم کسانی که در این انتخابات ثبت نام کرده اند خودشان اهتمام لازم را برای برگزاری یک انتخابات لازم داشته باشند تا نیروهای مسئول نخواهند در این زمینه ورود پیدا کنند.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه امر سلامت انتخابات بسیار مهم است، افزود: اعتماد مردم زمانی که جلب شود و مردم اگر سلامت روند انتخابات را ببینند، قطعا در تحکیم ارکان یک مجلس مقتدر بسیار اثرگذار و نقش آفرین خواهد بود.

دادستان کل کشور بیان کرد: قوه قضائیه در امر انتخابات وظیفه ای دارد که آن بحث استعلامات در دادستانی کل است و ستادهای پاسخدهی به استعلامات در حال انجام است و همکاران بنده در حال حاضر در دادستانی کل و از روز نخست ثبت نام انتخابات مشغول انجام وظیفه هستند و پس از پایان ثبت نام انتخابات وظیفه دارند که کلیه وظایف خود را در زمینه پاسخ به استعلامات را به مراکز مربوطه چون شورای نگهبان و هیئت نظارت اعلام کنند.

وی تصریح کرد: از ملت بزرگوار و عزیزمان که همیشه در صحنه بودند و هستند انتظار داریم که با حضور پرشور خود در نشست انتخابات بیفزایند و تلاش آنان بر این باشد تا یک مجلس مقتدر و مستقل و مجلسی در تراز نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم و نقش مجلس در همه امور و در همه حوزه ها بی بدیل است و هر گاه مجلس مقتدر، مستقل و توانمند و کارا باشد، قطعا روال امور در کشور آسان تر خواهد شد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به روز دانشجو گفت: امروز ۱۶ آذر ماه روز دانشجو است و بنده در وهله اول لازم است که این روز را به همه دانشجویان و دانشگاهیان تبریک و تهنیت عرض کنم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: خاستگاه روز شانزدهم آذر در حقیقت در راستای مبارزه با استکبار جهانی بوده است و تعداد دانشجویانی که در ۱۶ آذر به شهادت رسیدند، در ارتباط با مقابله با دخالت های نابجای استکبار جهانی و آمریکا در سرنوشت کشورمان بوده است و امیدواریم که دانشجویان این مسئله را همیشه مورد توجه قرار دهند که در این روز نمونه مبارزه خودشان را با هر گونه سلطه گری و استعمار خارجی نشان دهند.

وی بیان کرد: قطعا قوه قضائیه بر اساس وظایف و تکلیف قانونی که بر عهده دارد، در خصوص شکایت‌هایی که درباره روند انتخابات به قوه قضائیه داده می‌شود، ورود می کند و ما در سراسر کشور و در دادستانی ها، دادسراها و دادگاهها شعب خاصی را پیش بینی کرده ایم که هم به تخلفات انتخاباتی به سرعت رسیدگی شود و مسئولان و مامورانی که نظارت بر صحت انتخابات دارند، اگر تخلفی را مشاهده کرده، به قوه قضائیه منعکس می کنند و ما هم وظیفه داریم که در اولین فرصت با شعب ویژه ای که تشکیل داده ایم، به آن مسائل رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام منتظری افزود: البته مرجع رسیدگی به برخی از شکایت ها، شورای نگهبان است اما آنچه که در حوزه قوه قضائیه است، با توجه به تشکیل شعب خاص امیدواریم که بتوانیم در اولین فرصت به این وظیفه قانونی خود را عمل کنیم.

*«محمدجواد جمالی نوبندگانی» نماینده مردم فسا در مجلس دهم و سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از حوزه انتخابیه فسا ثبت‌نام کرد.

*«محمدصادق شهبازی» از اعضای اسبق جنبش عدالت خواه از حوزه انتخابیه تهران برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد.

*«محمدحسن امیرحسین خانمی» نماینده مردم طبس در مجلس دهم از حوزه انتخابیه طبس ثبت نام کرد.

ملاوردی: دنبال ارتقاء جایگاه و کارآمدی مجلس یازدهم هستم

شهیندخت ملاوردی

*«شهیندخت مولاوردی» معاون سابق رئیس‌جمهور و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و «فاطمه راکعی» برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران به ستاد انتخابات کشور آمدند.

ملاوردی در جمع خبرنگاران در خصوص شفافیت هزینه‌های انتخاباتی اظهار داشت: ضرورت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در لایحه جامع انتخابات هم مدنظر بود که موضوع مهمی است. جناح‌ها و احزاب باید مردم را محرم بدانند.

معاون سابق رئیس‌جمهور ارتقاء جایگاه مجلس و کارآمدی خانه ملت را از اهدافش برای حضور در مجلس یازدهم خواند.

*«علی افراشته» معاون سابق اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد.

*«جواد هروی» نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قائنات در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد.

*«محمد باقر قالیباف» در ستاد انتخابات کشور حاضر شد تا برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کند.

محسن پیرهادی و محمدسعید احدیان دبیرکل و عضو شورای مرکزی حزب پیشرفت و عدالت(حزب نزدیک به قالیباف) وی را همراهی می‌کردند.

مصباحی مقدم: با اصرار آیت‌الله موحدی کرمانی در انتخابات شرکت کردم

*«حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم» عضو جامعه روحانیت مبارز به ستاد انتخابات کشور آمد تا برای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تهران ثبت نام کند.

مصباحی مقدم در جمع خبرنگاران گفت: صبح امروز آیت‌الله موحدی کرمانی با بنده تماس گرفت و اصرار بلیغ کرد که بنده در انتخابات شرکت کنم و بنده هم برای مجلس خبرگان و همچنین مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام می کنم.

وی افزود: البته بنده عذر خود را به آیت الله موحدی کرمانی گفتم و تاکید کردم که بنده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم اما ایشان بسیار اصرار کرد و کوتاه نیامد و نهایتا بنا را بر این گذاشتیم که آیت الله موحدی کرمانی استخاره کند و استخار کرد که استخاره خوب آمد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته مجددا پس از ساعاتی با ایشان تماس گرفتم که بنده را معاف بدارد اما گفت که شما حتما در انتخابات ثبت نام کنید و اگر خواستید بعدا می توانید انصراف دهید. به هر حال بنده بر اساس تکلیفی که ایشان گفتند، آمدم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پایداری ها و جریان اصلی اصولگرایان در این انتخابات به ائتلاف می رسند، افزود: احتمال اینکه به ائتلاف برسند بسیار افزایش پیدا کرده است و در صورتی که جریان انقلابی فقط یک لیست بدهند، بهتر است و هر مقدار که لیست ها افزایش پیدا کند، موجب می شود که آرا تقسیم شود.

مصباحی مقدم درباره اینکه نظر شما درباره حضور قالیباف در انتخابات چیست، گفت: بنده موافقم و این حضور را مثبت می‌دانم.

وی در واکنش به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قالیباف رئیس بعدی مجلس می‌شود اظهار داشت: نمی توانم از الان پیش بینی کنم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ترکیب مجلس بعدی گفت: با توجه به اوضاع و احوال سیاسی کشور احتمال اینکه جریان انقلابی و اصولگرا بیشترین تعداد را در مجلس داشته باشند، وجود دارد.

موسوی: ۱۳۸۹۶ نفر داوطلب انتخابات مجلس شدند/ ثبت‌نام ۵۷ نفر برای خبرگان

در آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد وزارت کشور در جمع خبرنگاران گفت: طبق اعلام وزارت کشور ساعت ۱۸ امروز، ساعت پایان ورود داوطلبان است و از این ساعت به بعد، امکان ورود داوطلبان مسدود شد اما تعداد زیادی از داوطلبان در ستاد ثبت‌نام حضور دارند که تا ساعت ۲۴ امشب ثبت‌نام آنها انجام خواهد شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: تا این لحظه ۱۳ هزار و ۸۹۶ نفر داوطلب ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که در قیاس با دوره قبل بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته است.

موسوی افزود: ۱۶۰۵ نفر زن و ۱۲ هزار و ۲۹۱ نفر مرد با نسبت ۱۲ درصد خانم‌ها و ۸۸ درصد آقایان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ۶۰۱ نفر معادل چهار درصد دارای تحصیلات حوزوی هستند، ۱۴ درصد تحصیلات دکتری، ۷۷ درصد تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی لیسانس و پایین‌تر هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیان کرد: ۳۷ درصد از داوطلبان زیر ۴۰ سال سن دارند، ۲۶ درصد داوطلبان، ایثارگر، چهار درصد دارای سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ۲۳ درصد هم در گذشته حداقل یکبار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده‌اند.

موسوی اظهار داشت: استان‌های تهران با ۳۱۳۸ نفر، اصفهان با ۱۰۹۹ نفر، خراسان‌رضوی با ۹۸۰ نفر، خوزستان با ۸۰۰ نفر و فارس با ۷۳۹ نفر به ترتیب بیشترین داوطلب را در سراسر کشور داشته‌اند.

وی در خصوص ثبت‌نام مجلس خبرگان گفت: دومین روز از ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید و مجموعاً ۵۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. از استان‌های تهران ۳۱ نفر، قم ۱۷ نفر، فارس ۲ نفر، خراسان‌رضوی ۲ نفر و خراسان‌شمالی ۲ نفر برای حضور در مجلس خبرگان ثبت‌نام کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان تأکید کرد: ثبت‌نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده اما ثبت‌نام برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تا ۲۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت. فرمانداری‌های پنج استان میزبان داوطلبان مجلس خبرگان خواهند بود.

موسوی همچنین گفت: ۵ نفر از خارج کشور برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کردند.