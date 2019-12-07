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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۳

سردار خانچرلی خبر داد

کشف بیش از یک تن تنباکو قاچاق در شهریار

کشف بیش از یک تن تنباکو قاچاق در شهریار

فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از یک تن تنباکو قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن خانچرلی با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی در پی کسب خبری مبنی بر تولید و توزیع انواع تنباکو غیرمجاز در کارگاهی در شهرستان شهریار، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق به شناسایی کارگاه مورد نظر در اسدآباد شهرستان شهریار شده و به محل اعزام شدند.

سردار خانچرلی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی وارد کارگاه شده و در بازرسی از محل موفق به کشف، ۲۳ هزار و ۶۳۰ بسته به وزن یک تن و ۱۸۱ کیلو گرم تنباکو میوه ای قاچاق و غیر بهداشتی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.

کد مطلب 4790757

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