کشف بیش از یک تن تنباکو قاچاق در شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن خانچرلی با اعلام این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی در پی کسب خبری مبنی بر تولید و توزیع انواع تنباکو غیرمجاز در کارگاهی در شهرستان شهریار، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق به شناسایی کارگاه مورد نظر در اسدآباد شهرستان شهریار شده و به محل اعزام شدند.

سردار خانچرلی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی وارد کارگاه شده و در بازرسی از محل موفق به کشف، ۲۳ هزار و ۶۳۰ بسته به وزن یک تن و ۱۸۱ کیلو گرم تنباکو میوه ای قاچاق و غیر بهداشتی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مقام قضائی شد.