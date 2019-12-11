به گزارش خبرگزاری مهر، دریا اورس سفیر جمهوری ترکیه اینهفته از کافهکتاب ققنوس (راوی دوران) بازدید کرده و در نشستی با امیر حسینزادگان مدیر گروه انتشاراتی ققنوس و مهدی حسینزادگان مدیر کافهکتاب ققنوس درباره کپیرایت، چاپ و نشر کتاب در ایران و ترکیه، و حاشیههای این صنعت در دو کشور بحث و گفتگو کرد. در این بازدید اکبر ایرانی مدیر عامل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، عمادالدین شیخالحکمایی سند پژوه و سعید رضادوست حقوقدان شاعر و پژوهشگر ادبیات نیز حضور داشتند.
در اینگفتگوو به ترجمههای ادبیات ترکیه در ایران نیز اشاره شد؛ چه آثار اورهان پاموک، یاشار کمال، اورهان کمال، عزیز نسین و ... کتابهای «ملت عشق» و «باب اسرار» که پیش از این منتشر شدهاند، چه کتابهای تازه منتشرشده مجموعه «برادرم لوبیا» در حوزه کودک و نوجوان.
اورس در اینگفتگو از وجود و فروش نسخههای قاچاق کتاب «ملت عشق» و نیز امکان انتشار ترجمههای متعدد از این کتاب در ایران اظهار تأسف کرد.
حسینزادگان مدیر انتشارات ققنوس هم در ادامه اینبرنامه گفت: انتشارات ققنوس از دهه هفتاد به بعد رویکردی ویژه به ادبیات ترکیه داشته است. مثلا آثار اورهان پاموک را اولین بار در ایران این انتشاراتی منتشر کرد و خود نویسنده را در سال ۱۳۸۳، سه سال پیش از آنکه برنده جایزه نوبل شود، به ایران دعوت کرد و بعدها در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ نیز بار دیگر میزبان این نویسنده نوبلیست بود.
وی درباره تعدد ترجمههای «ملت عشق» گفت: انتشارات ققنوس اولین و تنها ناشر «ملت عشق» در ایران است و در حال حاضر این کتاب، با حدود ۵ هزار نسخه در هر بار انتشار، به چاپ صد و ششم رسیده است.
اورس هم گفت: در ترکیه بهمنظور جلوگیری از کپی و قاچاق کتاب، برای هر عنوان کتاب هولوگرام در نظر گرفته میشود و ناشران موظفاند بهتعداد عناوین و تیراژ کتابهای منتشر شده این هولوگرام را از وزارت فرهنگ ترکیه دریافت کنند تا تعداد کتب بهطور دقیق و مستند ثبت شود. در ترکیه هیچناشری اجازه ندارد بدون بستن قرارداد کپیرایت با ناشر خارجی، کتابی ترجمه و منتشر کند.
سفیر ترکیه در ادامه از غلبه تعداد عناوین کتابهای ترجمهشده در مقایسه با کتابهای تاٌلیفی در ایران ابراز شگفتی کرد.
ترکیه سال آینده میهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است.
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