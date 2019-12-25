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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۴

با ربات پرنده پله‌ها را هم جارو کنید

با ربات پرنده پله‌ها را هم جارو کنید

تولید ربات‌های برقی که می‌توانند کل سطح یک خانه را جارو کنند، پدیده تازه ای نیست. اما دو مهندس خلاق با افزودن سه فن به یکی از آنها جاروبرقی پرنده تولید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جاروبرقی پرنده می‌تواند به طور خودکار از هر یک از پله‌های یک خانه بالا برود، بر روی آنها فرود آید و بعد از نظافت آنها مجدداً پرواز کرده و بر روی یک پله دیگر بنشیند.

جارو برقی مذکور توسط دو مهندس آمریکایی به نام‌های پیتر سیرپول و ویلیام اوسمان طراحی شده و تمامی فرایند پاکسازی پله‌ها را به طور خودکار انجام می‌دهد. این ربات برای پرواز از سه فن استفاده می‌کند و کنترل آن به طور بی سیم و از طریق امواج رادیویی انجام می‌شود.

ربات یادشده در پروازهای آزمایشی عملکرد خوبی داشته و باتری آن نیز بر روی جارو برقی نصب می‌شود. این محصول در واقع نمونه تغییر یافته یک جاروبرقی رباتیک مشهور به نام رومبا است و تولید نمونه اولیه آن هزینه زیادی در بر نداشته است.

البته باید توجه داشت که این ربات در زمان از جا بلند شدن و سپس بر روی زمین نشستن به علت فعالیت فن‌های آن به منظور حرکت گرد و خاک محیط را به اطراف پراکنده می‌کند و این مساله نقطه ضعف آن تلقی می‌شود. سر و صدای این جارو برقی پرنده در زمان فعالیت هم ممکن است از نظر برخی کاربران آزاردهنده باشد.

کد مطلب 4807003

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