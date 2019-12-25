به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جاروبرقی پرنده می‌تواند به طور خودکار از هر یک از پله‌های یک خانه بالا برود، بر روی آنها فرود آید و بعد از نظافت آنها مجدداً پرواز کرده و بر روی یک پله دیگر بنشیند.

جارو برقی مذکور توسط دو مهندس آمریکایی به نام‌های پیتر سیرپول و ویلیام اوسمان طراحی شده و تمامی فرایند پاکسازی پله‌ها را به طور خودکار انجام می‌دهد. این ربات برای پرواز از سه فن استفاده می‌کند و کنترل آن به طور بی سیم و از طریق امواج رادیویی انجام می‌شود.

ربات یادشده در پروازهای آزمایشی عملکرد خوبی داشته و باتری آن نیز بر روی جارو برقی نصب می‌شود. این محصول در واقع نمونه تغییر یافته یک جاروبرقی رباتیک مشهور به نام رومبا است و تولید نمونه اولیه آن هزینه زیادی در بر نداشته است.

البته باید توجه داشت که این ربات در زمان از جا بلند شدن و سپس بر روی زمین نشستن به علت فعالیت فن‌های آن به منظور حرکت گرد و خاک محیط را به اطراف پراکنده می‌کند و این مساله نقطه ضعف آن تلقی می‌شود. سر و صدای این جارو برقی پرنده در زمان فعالیت هم ممکن است از نظر برخی کاربران آزاردهنده باشد.