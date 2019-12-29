به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی تاجدره با بیان این خبر گفت: در روز جمعه ششم دیماه این جوان ۱۸ ساله به دلیل عدم آشنایی با اصول کوه پیمایی در یکی از صخره‌های این منطقه کوهستانی گرفتار شده بود.

وی افزود: بلافاصله عوامل امدادی جمعیت هلال احمر مستقر در منطقه و آتش‌نشانی خمینی شهر در محل حادثه حاضر و با انجام عملیات امداد و نجات، موفق به نجات این جوان شده و وی را به آغوش خانواده بازگرداندند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خمینی شهر در پایان به گردشگران و عموم مردم توصیه کرد که در صورت تمایل به کوه‌پیمایی از قبل از وضعیت آب و هوایی اطلاع پیدا کرده و به نزدیکان خود موضوع عزیمت به کوه را اطلاع دهند.