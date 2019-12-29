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۸ دی ۱۳۹۸، ۹:۴۲

امدادرسانی به کوهنورد جوان در ارتفاعات چشمه لادر خمینی‌شهر

امدادرسانی به کوهنورد جوان در ارتفاعات چشمه لادر خمینی‌شهر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خمینی شهر از نجات جوان ۱۸ ساله که در صخره‌های ارتفاعات چشمه لادر گرفتار شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی تاجدره با بیان این خبر گفت: در روز جمعه ششم دیماه این جوان ۱۸ ساله به دلیل عدم آشنایی با اصول کوه پیمایی در یکی از صخره‌های این منطقه کوهستانی گرفتار شده بود.

وی افزود: بلافاصله عوامل امدادی جمعیت هلال احمر مستقر در منطقه و آتش‌نشانی خمینی شهر در محل حادثه حاضر و با انجام عملیات امداد و نجات، موفق به نجات این جوان شده و وی را به آغوش خانواده بازگرداندند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خمینی شهر در پایان به گردشگران و عموم مردم توصیه کرد که در صورت تمایل به کوه‌پیمایی از قبل از وضعیت آب و هوایی اطلاع پیدا کرده و به نزدیکان خود موضوع عزیمت به کوه را اطلاع دهند.

کد مطلب 4809952

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